影／台東聖誕拍照新景點 縣府、議會布置璀璨閃亮燈飾
耶誕節即將來臨，台東縣政府在縣府廣場規畫設置浪漫粉紅耶誕樹，周邊設置夢幻光廊隧道，及TAITUNG立體字樣，歡迎民眾到縣府廣場拍照打卡，另縣議會花園燈海昨晚起也點燈，府會都以璀璨閃亮燈飾，讓台東市增添更溫暖耶誕氣氛。
台東縣政府今起至2月28日，平日晚間5點30分至10點、假日到晚上11點，天天點亮浪漫聖誕燈飾，搭配溫暖療癒又輕快的耶誕歌曲，增添溫馨節慶氣氛，歡迎民眾到縣府廣場，感受充滿耶誕氛圍的台東聖誕風情。
另台東縣議會為迎接聖誕節，在議會廣場、花園布置美麗聖誕燈飾，以幾何造型配合LED線條燈、亮光片組成亮眼聖誕樹，並搭配燈海隧道及蒲公英造型燈，即日起到明年2月16日每晚點燈，歡迎大家晚上5點30分後到12點，到議會花園賞燈遊覽。
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