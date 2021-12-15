影／台東聖誕拍照新景點 縣府、議會布置璀璨閃亮燈飾

耶誕節即將來臨，台東縣政府在縣府廣場規畫設置浪漫粉紅耶誕樹，周邊設置夢幻光廊隧道，及TAITUNG立體字樣，歡迎民眾到縣府廣場拍照打卡，另縣議會花園燈海昨晚起也點燈，府會都以璀璨閃亮燈飾，讓台東市增添更溫暖耶誕氣氛。

台東縣政府今起至2月28日，平日晚間5點30分至10點、假日到晚上11點，天天點亮浪漫聖誕燈飾，搭配溫暖療癒又輕快的耶誕歌曲，增添溫馨節慶氣氛，歡迎民眾到縣府廣場，感受充滿耶誕氛圍的台東聖誕風情。