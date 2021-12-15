台東鹿野出現梅花鹿逛大街 來自何處待追查

台東縣鹿野鄉舊台9線，13日晚間民眾發現1隻梅花鹿跑到馬路上，有車輛經過停下，眾人打算協助抓鹿，最後梅花鹿仍逃逸無蹤。民眾除報警，也發布在社群網路，請大家留意。

鹿野鄉因曾是梅花鹿棲息的荒野之地得名，梅花鹿卻因人為獵捕而消失。而鹿野鄉永安社區舊名鹿寮，多年前就提出梅花鹿復育計畫，選在武陵外役監獄旁成立復育園區；鹿野鄉公所今年也新設一座梅花鹿公園飼養梅花鹿。

13日晚間約9時出現在馬路上的梅花鹿從哪裡跑來的，大家議論紛紛。

永安社區發展協會總幹事廖中勳說，「目前復育園區內的梅花鹿都是母鹿，而當晚那隻梅花鹿頭上有角，是公鹿，顯然不是我們園區的鹿。」

鹿野鄉公所表示，目前梅花鹿公園有12隻鹿，清點後都在園區內；由於最近是公鹿的發情期，不排除山上的野生梅花鹿跑下山來。

對此，台東縣政府農業處表示，目前尚未確切清查出梅花鹿來自何處，已經派員協助處理。

生態工作者林耿弘指出，梅花鹿生性敏感，根據影片顯示，梅花鹿當時並沒有立即逃跑，研判可能是畜養逃逸的。由於恆春半島近年來因梅花鹿衝到馬路而造成的交通事故時有所聞，為避免此類事件再度發生，建議相關單位應建立資料庫或是如牛隻一樣打耳標，日後較易釐清責任。