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世界展望會募集4款傳愛紅包 獲宜蘭縣府員工響應樂捐

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
台灣世界展望會募集「助學、平安、健康、希望」4種祝福紅包，獲得宜蘭縣政府員工響應樂捐。圖／縣府提供
台灣世界展望會募集「助學、平安、健康、希望」4種祝福紅包，獲得宜蘭縣政府員工響應樂捐。圖／縣府提供

宜蘭縣政府響應台灣世界展望會的「紅包傳愛」公益行動，發起員工自由樂捐，總共募得5萬3750元，今天把把善款交給台灣世界展望會，將用來幫助弱勢兒童穩定成長及就學，支撐急難家庭度過難關。

台灣世界展望會宜蘭在地服務1500名兒童及其家庭，這次紅包傳愛公益行動是為了幫經濟弱勢的家庭，募集「助學、平安、健康、希望」4種祝福紅包。世界展望會在今年10月間拜會縣府力挺這項公益計畫，發動府內同仁自由樂捐，總共募得5萬3750元。

台灣世界展望會長李紹齡表示，非常感謝宜蘭縣府各局處首長與同仁熱情響應，凡是捐款200元以上就可以獲贈「救援Eeter橘」醫療口罩1包，另外最近也有6間企業熱情響應活動，捐助善款累計200萬元。

縣長林姿妙感謝台灣世界展望會關懷與服務國內外脆弱兒童及其家庭，紅包傳愛公益行動雖然只是每個人付出一點點心意，但愛能結實百倍，集結成大力量，幫助孩子健康成長、安穩就學，紓解家庭急難、培力就業技能，改善家境，看到未來的希望。

台灣世界展望會募集「助學、平安、健康、希望」4種祝福紅包，獲得宜蘭縣政府員工響應樂捐，希望幫助孩子們快樂、健康長大。圖／縣府提供
台灣世界展望會募集「助學、平安、健康、希望」4種祝福紅包，獲得宜蘭縣政府員工響應樂捐，希望幫助孩子們快樂、健康長大。圖／縣府提供
台灣世界展望會募集「助學、平安、健康、希望」4種祝福紅包，獲宜蘭縣府員工響應支持，希望幫助孩子們快樂、健康長大。圖／縣府提供
台灣世界展望會募集「助學、平安、健康、希望」4種祝福紅包，獲宜蘭縣府員工響應支持，希望幫助孩子們快樂、健康長大。圖／縣府提供

世界展望會 紅包 宜蘭 林姿妙

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