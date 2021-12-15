世界展望會募集4款傳愛紅包 獲宜蘭縣府員工響應樂捐

宜蘭縣政府響應台灣世界展望會的「紅包傳愛」公益行動，發起員工自由樂捐，總共募得5萬3750元，今天把把善款交給台灣世界展望會，將用來幫助弱勢兒童穩定成長及就學，支撐急難家庭度過難關。

台灣世界展望會宜蘭在地服務1500名兒童及其家庭，這次紅包傳愛公益行動是為了幫經濟弱勢的家庭，募集「助學、平安、健康、希望」4種祝福紅包。世界展望會在今年10月間拜會縣府力挺這項公益計畫，發動府內同仁自由樂捐，總共募得5萬3750元。

台灣世界展望會長李紹齡表示，非常感謝宜蘭縣府各局處首長與同仁熱情響應，凡是捐款200元以上就可以獲贈「救援Eeter橘」醫療口罩1包，另外最近也有6間企業熱情響應活動，捐助善款累計200萬元。