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宜蘭縣倉儲式資源再生廠揭牌 再生粒料變身藝術設置

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣倉儲式資源再生廠位在五結鄉利澤焚化爐教育園區，2019年完工後，內部設備陸續到位啟用迄今，主要進行底渣篩分作業。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣倉儲式資源再生廠位在五結鄉利澤焚化爐教育園區，2019年完工後，內部設備陸續到位啟用迄今，主要進行底渣篩分作業。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣倉儲式資源再生廠」由知名建築師黃聲遠設計，上月甫獲「2021台灣建築獎」台灣建築環境關懷特別獎。宜蘭縣政府環保局今天舉辦揭牌儀式，由縣長林姿妙主持，期間邀請亞洲第一「沙手」莊明達，以沙畫呈現底渣處理的過程，象徵永續循環生生不息。

建築師黃聲遠設計宜蘭縣倉儲式資源再生廠，以沙丘形象建構出圓弧形外觀，屋頂東側為藍色是代表太平洋、西側的鐵灰色象徵群山環繞，內部無樑柱空間，以便生產線彈性應用。黃聲遠表示，評審團覺得裡頭有如星際、月球般的秘密基地，他也說，確實是宜蘭未來重要的環保基地。

該廠位在五結鄉利澤焚化爐教育園區，2019年完工後，內部設備陸續到位啟用迄今，主要進行底渣篩分，每年處理的底渣量超過3.3萬公噸。前處理程序包含人工撿拾、4種粒徑篩分、5段磁選篩選（回收鐵金屬）等，廠內設有貯存區，熟化、焚化再生粒料，可作為水泥生料、道路級配摻配料等用途。 

宜蘭縣政府環保局今天舉辦揭牌儀式，透過國際級沙畫大師莊明達的巧手，以沙畫呈現該廠建置到底渣篩分變身再生粒料的過程，栩栩如生的藝術創作，讓現場與會人員、利澤國中師生驚嘆不已。

另外，該廠北側設置一座公共藝術「五公噸的垃圾」，由藝術家李偉晟、王千華設計，今天揭牌。其理念訴說垃圾與底渣間的體積關係，焚化處理後的垃圾會留下15%至20%不等的底渣，相當於每日焚化600公噸的垃圾、可製成120座「五公噸的垃圾」，希望喚起大眾重視垃圾減量、資源回收的重要性。

宜蘭縣倉儲式資源再生廠北側設置一座公共藝術「五公噸的垃圾」。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣倉儲式資源再生廠北側設置一座公共藝術「五公噸的垃圾」。記者林佳彣／攝影
國際級沙畫大師莊明達以沙畫呈現渣篩分變身再生粒料的過程，現場與會人員、利澤國中師生驚嘆不已。記者林佳彣／攝影
國際級沙畫大師莊明達以沙畫呈現渣篩分變身再生粒料的過程，現場與會人員、利澤國中師生驚嘆不已。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣倉儲式資源再生廠由知名建築師黃聲遠設計，獲「2021台灣建築獎」台灣建築環境關懷特別獎。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣倉儲式資源再生廠由知名建築師黃聲遠設計，獲「2021台灣建築獎」台灣建築環境關懷特別獎。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣倉儲式資源再生廠今天揭牌。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣倉儲式資源再生廠今天揭牌。記者林佳彣／攝影
亞洲第一「沙手」莊明達，以沙畫呈現底渣處理的過程，象徵永續循環生生不息。記者林佳彣／攝影
亞洲第一「沙手」莊明達，以沙畫呈現底渣處理的過程，象徵永續循環生生不息。記者林佳彣／攝影

宜蘭 建築

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