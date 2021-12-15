宜蘭縣倉儲式資源再生廠揭牌 再生粒料變身藝術設置

「宜蘭縣倉儲式資源再生廠」由知名建築師黃聲遠設計，上月甫獲「2021台灣建築獎」台灣建築環境關懷特別獎。宜蘭縣政府環保局今天舉辦揭牌儀式，由縣長林姿妙主持，期間邀請亞洲第一「沙手」莊明達，以沙畫呈現底渣處理的過程，象徵永續循環生生不息。

建築師黃聲遠設計宜蘭縣倉儲式資源再生廠，以沙丘形象建構出圓弧形外觀，屋頂東側為藍色是代表太平洋、西側的鐵灰色象徵群山環繞，內部無樑柱空間，以便生產線彈性應用。黃聲遠表示，評審團覺得裡頭有如星際、月球般的秘密基地，他也說，確實是宜蘭未來重要的環保基地。

該廠位在五結鄉利澤焚化爐教育園區，2019年完工後，內部設備陸續到位啟用迄今，主要進行底渣篩分，每年處理的底渣量超過3.3萬公噸。前處理程序包含人工撿拾、4種粒徑篩分、5段磁選篩選（回收鐵金屬）等，廠內設有貯存區，熟化、焚化再生粒料，可作為水泥生料、道路級配摻配料等用途。

宜蘭縣政府環保局今天舉辦揭牌儀式，透過國際級沙畫大師莊明達的巧手，以沙畫呈現該廠建置到底渣篩分變身再生粒料的過程，栩栩如生的藝術創作，讓現場與會人員、利澤國中師生驚嘆不已。