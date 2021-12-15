基隆減債比例全國名列前茅 林右昌說這三原因翻新基隆

基隆市政府今天與法務部廉政署合辦一場與企業界的交流座談會，市長林右昌與署長鄭銘謙、主秘馮成連袂出席，說明政府近年來除了防弊也積極提振行政效能，希望透過公私合作提升國家競爭力。林右昌並說，7年前他上任之初，基隆市的負債比是全國僅次於苗栗跟宜蘭的縣市，這幾年的負債大幅降低，減債比例在全國名列前茅，原因有三就是提高效能、把錢花在刀口上，並且以團隊力量向中央爭取計畫型補助，因此短短幾年翻新基隆。

今天「產業用地增效能，簡化便民增效率」基隆市政府與企業界交流座談會，還有經濟部工業局主任秘書周崇斌以及基隆市工商企業、工業會及工策會等單位也都到場。

林右昌表示，近幾年來法務與廉政部門除了防弊之外，也在不違法的前提之下，積極協助公務部門提振行政效能，面對全球競爭的年代，企業界跟時間賽跑，商機稍縱即逝，公部門如何提供協助，攸關國家競爭力的提升。

林右昌說，7年前他上任之初，基隆市的負債比是全國僅次於苗栗跟宜蘭的縣市，已經接近地方政府的債限天花板，但這幾年的負債已經大幅降低，減債比例在全國名列前茅，原因就是提高效能、把錢花在刀口上，並且以團隊力量向中央爭取計畫型補助，因此能在短短幾年內翻新基隆。

林右昌指出，市府陸續推動山坡地解編、北五堵國際研發新鎮開發，以及基隆河谷廊帶解禁，再加上工業區立體化方案，將對廠商的投資提供很大的誘因，可以促進製造業廠商升級、轉型，同時創造就業、提升競爭力。