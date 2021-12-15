快訊

北市中正區防疫旅館爆2旅客確診 黃珊珊曝最新採檢結果

變色龍基辛格旋風訪台求和台積電 機關算盡仍難助英特爾重返榮耀？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆減債比例全國名列前茅 林右昌說這三原因翻新基隆

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆減債比例全國名列前茅，林右昌說這三原因翻新基隆。圖／基隆市政府提供
基隆減債比例全國名列前茅，林右昌說這三原因翻新基隆。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天與法務部廉政署合辦一場與企業界的交流座談會，市長林右昌與署長鄭銘謙、主秘馮成連袂出席，說明政府近年來除了防弊也積極提振行政效能，希望透過公私合作提升國家競爭力。林右昌並說，7年前他上任之初，基隆市的負債比是全國僅次於苗栗跟宜蘭的縣市，這幾年的負債大幅降低，減債比例在全國名列前茅，原因有三就是提高效能、把錢花在刀口上，並且以團隊力量向中央爭取計畫型補助，因此短短幾年翻新基隆。

今天「產業用地增效能，簡化便民增效率」基隆市政府與企業界交流座談會，還有經濟部工業局主任秘書周崇斌以及基隆市工商企業、工業會及工策會等單位也都到場。

林右昌表示，近幾年來法務與廉政部門除了防弊之外，也在不違法的前提之下，積極協助公務部門提振行政效能，面對全球競爭的年代，企業界跟時間賽跑，商機稍縱即逝，公部門如何提供協助，攸關國家競爭力的提升。

林右昌說，7年前他上任之初，基隆市的負債比是全國僅次於苗栗跟宜蘭的縣市，已經接近地方政府的債限天花板，但這幾年的負債已經大幅降低，減債比例在全國名列前茅，原因就是提高效能、把錢花在刀口上，並且以團隊力量向中央爭取計畫型補助，因此能在短短幾年內翻新基隆。

林右昌指出，市府陸續推動山坡地解編、北五堵國際研發新鎮開發，以及基隆河谷廊帶解禁，再加上工業區立體化方案，將對廠商的投資提供很大的誘因，可以促進製造業廠商升級、轉型，同時創造就業、提升競爭力。

鄭銘謙說，公部門除了要堅守廉潔不能貪汙，廉政署也一直推動各級政府機關行政透明價值，台灣有民間工業力量，公私部門合作一同擴大台灣品牌，林市長出席座談，象徵公私攜手合作的共識。 座談會透過公私雙向意見交流，瞭解廠商問題及意見，促進產業發展及產官合作。

基隆減債比例全國名列前茅，林右昌說這三原因翻新基隆。記者游明煌／攝影
基隆減債比例全國名列前茅，林右昌說這三原因翻新基隆。記者游明煌／攝影
基隆減債比例全國名列前茅，林右昌說這三原因翻新基隆。圖／基隆市政府提供
基隆減債比例全國名列前茅，林右昌說這三原因翻新基隆。圖／基隆市政府提供
基隆減債比例全國名列前茅，林右昌說這三原因翻新基隆。圖／基隆市政府提供
基隆減債比例全國名列前茅，林右昌說這三原因翻新基隆。圖／基隆市政府提供
基隆減債比例全國名列前茅，林右昌說這三原因翻新基隆。圖／基隆市政府提供
基隆減債比例全國名列前茅，林右昌說這三原因翻新基隆。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌 競爭力

延伸閱讀

基隆綠能馬拉松海景加美食 111年4/9開跑

探索夢號獲准復駛 林右昌：明年遊輪展覽和城市博覽會

四接議員批「外推市長」 林右昌：台電努力面積極小化

影／侯千字文林右昌點關鍵：朱立倫總統路侯市長是最大對手

相關新聞

基隆減債比例全國名列前茅 林右昌說這三原因翻新基隆

基隆市政府今天與法務部廉政署合辦一場與企業界的交流座談會，市長林右昌與署長鄭銘謙、主秘馮成連袂出席，說明政府近年來除了防弊也積極提振行政效能，希望透過公私合作提升國家競爭力。...

大甲媽首次東巡合體花蓮港天宮 雙媽連2天遶境

花蓮港天宮前年邀請白沙屯拱天宮花蓮遶境，吸引眾多信徒跟隨參拜，去年也有北港朝天宮媽祖到花蓮遶境祈福，今年港天宮力邀大甲鎮...

影／阿伯砍竹倒下壓壞高壓電桿避雷器 基隆近4千戶停電

基隆市區南榮路、忠一路等十多處路段，今天上午近11時突然停電，道路紅綠燈也都不亮，台電統計造成3878户停電，半小時都已...

太平山6美景迎2022第一道曙光 元旦凌晨3點提早開園

再過半個月就要告別2021，民眾想要迎接2022第一道曙光，太平山國家森林遊樂區是個不錯的選擇，明年元旦凌晨3點準時開園...

台東元宵遶境明年依防疫規定辦 鋼管花車限制參加

台東縣著名元宵遶境活動，今年受疫情影響停辦，台東市天后宮昨宣布明年2月15、16日，依傳統舉辦2天元宵神明遶境活動，報名...

30公噸垃圾整車濫倒 如小山堆路面 環保局翻找垃圾追查

基隆市七堵區友蚋山區遭人濫倒一整輛砂石車廢棄物，一半堆在華新一路車道，一半掉落路旁溪床。環保局稽查人員今早獲報前往現場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。