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大甲媽首次東巡合體花蓮港天宮 雙媽連2天遶境

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮港天宮力邀大甲鎮瀾宮媽祖合體「雙媽會」，於25、26日在花蓮市、吉安鄉遶境，這也是鎮瀾宮媽祖近300年來首次東巡。圖／花蓮港天宮提供
花蓮港天宮力邀大甲鎮瀾宮媽祖合體「雙媽會」，於25、26日在花蓮市、吉安鄉遶境，這也是鎮瀾宮媽祖近300年來首次東巡。圖／花蓮港天宮提供

花蓮港天宮前年邀請白沙屯拱天宮花蓮遶境，吸引眾多信徒跟隨參拜，去年也有北港朝天宮媽祖到花蓮遶境祈福，今年港天宮力邀大甲鎮瀾宮媽祖合體「雙媽會」，於25、26日在花蓮市、吉安鄉遶境，祈求除疫息災，這也是鎮瀾宮媽祖近300年來首次東巡。

港天宮董事長賴榮文表示，台灣的媽祖進香遶境超過百年歷史，大甲媽祖遶境活動從清朝就盛行，信徒沿著清代的進香路線，徒步從一座廟宇再到另一座廟宇，非常有特色。港天宮暨白沙屯拱天宮、北港朝天宮後，今年力邀大甲鎮瀾宮到花蓮護佑信眾，目前市區旅館飯店幾乎客滿。

賴榮文說，為期2天的庇佑繞境，首日下午4點在東旭觀海酒店（原亞士都飯店）前整隊出發，從美崙地區一路步行至港天宮駐駕，隔天早上6點30分則從花蓮港天宮出發經花蓮市區，沿途停駕至慶天宮、稻香國小等處，最後再回到港天宮駐駕。

由於預估大量人潮將湧入市區，廟方請民眾與旅客注意行車安全，配合警察、協勤民力及工作人員交通管制，確保活動安全進行。也因人潮大量聚集，請參與信眾戴好口罩，勤洗手、保持室內及行進間的安全距離，落實防疫保護自己也保護他人。

花蓮港天宮奉祀全台最大尊軟身媽祖，來自大陸湄洲，在眾多信徒支持下，1977年興建為如今的宏偉廟宇，占地1500坪，是花蓮市規模最大的宮廟。

雙媽會遶境第二天預計經過花蓮市區，沿途停駕至慶天宮、稻香國小等處。圖／花蓮港天宮提供
雙媽會遶境第二天預計經過花蓮市區，沿途停駕至慶天宮、稻香國小等處。圖／花蓮港天宮提供
雙媽會遶境首日下午4點整隊出發，從美崙地區一路步行至港天宮駐駕。圖／花蓮港天宮提供
雙媽會遶境首日下午4點整隊出發，從美崙地區一路步行至港天宮駐駕。圖／花蓮港天宮提供

花蓮 大甲媽祖 北港朝天宮 白沙屯

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