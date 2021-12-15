友蚋山區遭濫倒廢棄物占車道 基市府追查行為人

基隆市七堵區友蚋山區遭人濫倒廢棄物，華新一路上成堆垃圾占據車道，還有部分垃圾被倒在邊坡掉入友蚋溪，環保局等單位獲報到場勘查，警方將協助調閱監視器追查行為人。

附近居民一早外出時，發現華新一路上被人傾倒廢棄物，現場堆疊成2座「小山丘」，還有部分被倒在邊坡掉入溪床，立即通報相關單位，基隆市政府環保局、基隆市警察局第3分局和基隆市議員楊秀玉接獲通報立刻到場勘查。

市府環保局廢棄物管理規畫科長林佳儀向中央社記者表示，稽查人員勘查後，初步瞭解現場除有一般廢棄物外，還有修繕裝潢拆除的廢棄物，包含磚瓦石塊、機車輪胎、碎木板、床墊等物品，估計重量約30至35噸，研判為一輛滿載卡車載運到此傾倒。

林佳儀表示，稽查人員會先翻找廢棄物中是否有帳單等資料可供追查來源，警方也已擴大調閱監視器畫面協助追查，一旦找到行為人，將依違反廢棄物清理法，處新台幣6000元以上、300萬元以下罰鍰。

林佳儀指出，經評估後，現場清運費用估計約40萬元，環保局後續也會求償，另外，由於廢棄物已占據道路，為避免危害用路人安全，清潔隊下午會先將路面的廢棄物清運完畢。

楊秀玉表示，七堵山區好山好水，行為人已嚴重破壞環境生態，還有用路人安全，現場成堆廢棄物實在非常誇張，已請環保局、警方等相關單位盡快查辦，找出行為人依法究辦。