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大甲媽首次東巡花蓮 合體港天宮遶境祈福

中央社 / 花蓮縣15日電

花蓮港天宮力邀台中大甲鎮瀾宮25、26日合體遶境花蓮市、吉安鄉為疫情祈福，也是大甲鎮瀾宮媽祖首次來到花蓮。主辦單位預估人潮大量聚集，呼籲信眾務必戴好口罩落實防疫。

港天宮董事長賴榮文今天表示，為祈求除疫息災，11月與雲林北港朝天宮媽祖舉辦悲心廣行水陸大法會為花蓮鄉親誦經祈福；12月則邀請大甲鎮瀾宮媽祖來到花蓮護佑鄉親。

賴榮文說，大甲媽祖遶境活動從清代就盛行，信徒沿清代進香路線，徒步從一座廟宇再到另一座廟宇，非常有特色；這也是花蓮港天宮繼白沙屯拱天宮、北港朝天宮後，首次促成大甲媽東巡花蓮。

賴榮文指出，遶境首日25日下午4時從東旭觀海酒店（原亞士都飯店）出發後，從美崙地區步行至港天宮駐駕；26日上午6時30分從港天宮出發經花蓮市區，沿途停駕慶天宮、稻香國小。

賴榮文呼籲，遶境期間預計湧入大量人潮，信徒應注意行車安全，配合現場交通管制，另正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，提醒信眾務必全程戴口罩，落實防疫措施。

依港天宮廟方資料，港天宮鄰近花蓮火車站，始於清朝嘉慶年間，由福建省莆田林姓祖先從湄洲聖母廟奉請大媽金尊渡海來台奉祀，林家在台灣光復後返回大陸，臨行前將大媽金身託送予花蓮市簡姓市民供奉。

民國40年，花蓮大地震，地方有感受媽祖庇謢，擇定現址集資建廟。66年動工興建後，始有今日宏偉廟貌，廟地建地1500坪，為花蓮市規模最大廟宇。

花蓮 大甲媽祖 北港朝天宮

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