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影／阿伯砍竹倒下壓壞高壓電桿避雷器 基隆近4千戶停電
基隆市區南榮路、忠一路等十多處路段，今天上午近11時突然停電，道路紅綠燈也都不亮，台電統計造成3878户停電，半小時都已全部復電。台電追查發現，是住在電線桿旁李姓老翁，把電視天線綁在旁邊山坡竹子上，因在砍除舊竹換新竹時，竹子倒下撞擊避雷器。阿伯說「竹子倒下時撞到電線桿，發出砰的一聲爆炸聲響，下次不敢了」。
台電基隆區處表示，今天上午10時59分因桿上避雷器故障，並非變電箱爆炸，造成基隆市仁愛區仁一路、仁二路、仁三路、忠三路、南榮路、南新街、愛四路、愛五路、龍安街、信義區月眉路一帶共計3878戶停電。台電隨即派員搶修並轉供，11時00分復電216戶，11時34分全數復電。
由於今天風和日麗，避雷器不明原因故障可疑，台電清查發現位在南榮公墓和南榮路口，一處公車站牌的電線桿，緊臨一間鐵皮民宅，屋主是70多歲李姓老先生，他坦承當時他在屋後山坡上，拿鐮刀砍除綁有電視天線的舊竹子，因為損害他想把天線換綁到新竹上，在砍除過程中竹子不慎倒下，當時發出砰的一聲爆炸聲響，他嚇了一大跳，會把天線離電線桿綁遠一點。
台電基隆區處人員表示，現場勘查發現有竹子傾倒壓到避雷器導致短路，影響3878戶停電約半小時，移除避雷器後立即復電，擇日再換新的上去，中午時檢修發現供電都正常。因倒下竹子距李姓老翁還有段距離，並沒有直接碰觸，因此沒有觸電，但還是很危險，已要求他把電視天線遠離電線桿安裝。目前已查明原因，並不會對老翁求償，只勸阿伯，以後一定要多小心點。
據南榮路商家及南榮公墓人員表示，停電後約在20多分鐘後就復電，停電時間不常，但馬路一度沒有紅綠燈，有點危險，所幸復電很快，但得知停電是因為一名老伯砍竹子造成，也都表示有點誇張。附近一家理髮店人員說，突然沒電，影響作生意。
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