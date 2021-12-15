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宜蘭新景點三層坪農塘亂象多 12/17起暫封園

中央社 / 宜蘭縣15日電

宜蘭縣枕山產業文化促進會今天聲明，剛完工的三層坪農塘，近日因遊客蜂擁而至，導致塞車、草皮被踩踏等，決定17日起暫時封園，之後進行修護及強化安全工作。

行政院農業委員會水土保持局整合民間私有土地，在宜蘭縣員山鄉與礁溪鄉交界處，打造階梯式農塘（三層坪農塘），除有層層的潺潺流水，並栽種落羽松，兩者相互輝映，原為幫助在地居民治洪保水以利灌溉農作物，但近來意外成為口耳相傳的新景點。

受委託管理認養的宜蘭縣枕山產業文化促進會表示，剛完工的三層坪農塘上游是在地居民無償提供使用，下游為國有土地，占地約3甲，尚未正式開放，但近日各地遊客蜂擁而至，導致車輛壅塞，嚴重影響附近居民出入與生活，園區設施也連遭破壞，種植多時的草皮更被踩成光禿一片，經與有關單位開會決議，17日起暫時封園，進行草皮重植、大門修護及圍籬管制等強化安全工作，希望日後正式開園時提供更完善服務。

促進會指出，三層坪農塘主要提供蓄水、滯洪等用途，且肩負生態、水利教育的功能，許多規劃如停車場等，相關容量設計與一般風景區不同，希望能在指示牌等設施完工後開園。

促進會表示，日後開園時計劃採預約式管理，以求總量管制，維護遊憩品質，促進會屆時將提供農塘教室、在地人文等解說服務，使這項全國首創的官民合作的水利建設，可以分享給國人且成典範。

宜蘭 行政院

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