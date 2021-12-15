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台東元宵遶境明年依防疫規定辦 鋼管花車限制參加

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東市天后宮宣布，明年2月15、16日依傳統舉辦2天元宵神明遶境活動。記者卜敏正／攝影
台東市天后宮宣布，明年2月15、16日依傳統舉辦2天元宵神明遶境活動。記者卜敏正／攝影

台東縣著名元宵遶境活動，今年受疫情影響停辦，台東市天后宮昨宣布明年2月15、16日，依傳統舉辦2天元宵神明遶境活動，報名遶境團隊須實名制、提供疫苗注射證明，另為維持遶境品質，每隊收1萬元保證金，並評選優秀團隊發獎金，也限制鋼管花車隊，若疫情變化將依政府防疫規範停辦。

台東元宵傳統神明境活動是台東縣無形文化資產，尤其「炮炸寒單爺」活動，成為遶境期間重要盛事，吸引許多遊客參加，主辦單位台東天后宮，希望遶境不僅要符合傳統、歡樂元宵氣氛，也要符合防疫規範，避免影響他人。

台東天后宮總務主任林崑成表示，110年元宵遶境活動完成報名後，因疫情停辦，今年疫情趨緩，經董事會開會討論後，決定依傳統辦理2天神明遶境模式，第1天走東西向、第2天遶南北向，進廟及遶境時間將控制在晚上12時結束。

林崑成說明，報名參加遶境的隊伍，必須採實名制，參與者應有疫苗黃卡或者2劑接種證明，遠境團隊須自行保險，報名時每隊須先繳1萬元保證金， 主辦單位將依照遶境秩、是否違規、任意併隊等規範評分，優異團隊可領數倍獎金，符合規定者可退還保證金，嚴重違規團隊不僅要扣保證金，未來3年也限制參加。

遶境 台東 疫情

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