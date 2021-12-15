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30公噸垃圾整車濫倒 如小山堆路面 環保局翻找垃圾追查

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市七堵區友蚋山區華新一路遭人濫倒整車廢棄物，環保局稽查人員翻找廢棄物找線索，並請警方協助追查來往車輛，揪出不法之徒。圖／讀者提供
基隆市七堵區友蚋山區華新一路遭人濫倒整車廢棄物，環保局稽查人員翻找廢棄物找線索，並請警方協助追查來往車輛，揪出不法之徒。圖／讀者提供

基隆市七堵區友蚋山區遭人濫倒一整輛砂石車廢棄物，一半堆在華新一路車道，一半掉落路旁溪床。環保局稽查人員今早獲報前往現場，翻找廢棄物中是否有助找到行為人的線索，並請警方協助追查來往車輛，揪出不法之徒。

友蚋居民今晨5點多出門散步時，發現華新一路竟然出現成堆的垃圾，從堆成小山看來，研判是有人開車載來濫倒，馬上報案。

基隆警三分局和環保局人員趕到現場，警方先拉封鎖線，警示過往人車注意，避免引發交通事故，同時將調閱附近道路監視器，追查濫倒人車。

環保局廢棄物管理規畫科長林佳儀說，濫倒的廢棄物混雜一般和營建廢棄物，有家庭垃圾，也有布料、碎木和碎磚石，應該是滿載的砂石車整車倒下，重量約30公噸。

林佳儀表示，稽查人員會在廢棄物中慢慢翻找，看看有沒有信封、帳單等可供追查來源的物品，追查濫倒者。查出行為人後，會依廢棄物清理法裁處6到30萬元罰鍰，並要求出面善後及支付代處理廢用。

基隆市議員楊秀玉說，濫倒者實在非常誇張，竟然把整車垃圾倒在路上，不只危害七堵的好山好水，也可能危害人車安全，還好沒有引發交通事故。

基隆友蚋、瑪陵山區位置較偏遠，早年有如濫倒天堂，山區道路旁常見廢棄物。環保局和警方聯手稽查防制，濫倒情況才減少。瑪陵山區大成路旁去年12月間也出現床墊、空紙箱和數大袋廢棄物。環保局稽查人員破袋，查出廢棄物來自暖暖區某社區，前往社區訪查，確認是一間搬家公司的司機所為，依廢棄物清理法開罰。

基隆市七堵區友蚋山區華新一路遭人濫倒整車廢棄物，環保局稽查人員翻找廢棄物找線索，並請警方協助追查來往車輛，揪出不法之徒。圖／讀者提供
基隆市七堵區友蚋山區華新一路遭人濫倒整車廢棄物，環保局稽查人員翻找廢棄物找線索，並請警方協助追查來往車輛，揪出不法之徒。圖／讀者提供
基隆市七堵區友蚋山區華新一路遭人濫倒整車廢棄物，環保局稽查人員翻找廢棄物找線索，並請警方協助追查來往車輛，揪出不法之徒。圖／讀者提供
基隆市七堵區友蚋山區華新一路遭人濫倒整車廢棄物，環保局稽查人員翻找廢棄物找線索，並請警方協助追查來往車輛，揪出不法之徒。圖／讀者提供
基隆市七堵區友蚋山區華新一路遭人濫倒整車廢棄物，環保局稽查人員翻找廢棄物找線索，並請警方協助追查來往車輛，揪出不法之徒。圖／讀者提供
基隆市七堵區友蚋山區華新一路遭人濫倒整車廢棄物，環保局稽查人員翻找廢棄物找線索，並請警方協助追查來往車輛，揪出不法之徒。圖／讀者提供

廢棄物 基隆

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