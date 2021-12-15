基隆海門天險二沙灣砲台古蹟 步道長滿青苔將改善

基隆國定古蹟二沙灣砲台，又稱「海門天險」，可俯瞰基隆港的美景，是登高望遠及登山健行好地方，但中正路口端的登山步道，民眾反映步道及階梯長滿青苔，十分濕滑危險，長者尤其容易跌倒，一旁的欄干多腐爛有青苔，讓人卻步。文化局表示，已向中央爭取經費2200萬改善步道及環境。

二沙灣砲台級別為國定古蹟，文化局說，在1841年即已存在，當時的砲台是在山下的基隆港邊，為台灣兵備道姚瑩所建。鴉片戰爭時，英國軍艦曾攻擊基隆港，但被鎮守在二沙灣砲台的清兵擊退。1884年清法戰爭時，法軍攻打基隆港，二沙灣砲台被炸毀。戰後，劉銘傳在二沙灣海邊的山上另建新式砲台，聘德國人監工，將全區分為營盤區和砲座區，用以防禦北台灣的門戶，並題「海門天險」。

海門天險中正路端的登山步道布滿青苔，走起來很滑，曾有遊客滑倒，連警告容易滑倒的告示牌也長滿綠色青苔。市議員張淵翔昨會同相關單位前往會勘解快，他說，步道濕滑很不好走，應設法改善讓大家多利用，才能結合對面大沙灣歷史園區的觀光廊帶發展，吸引更多遊客。

文化局文資科人員表示，有委託清潔廠商基本維護，但因為林相比較茂密，青苔比較難清除，清了又再長，會進行步道改善，易滑路段也會採用碎石，已向中央申請二沙灣砲台第五次修復經費約2200萬元。