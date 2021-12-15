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基隆海門天險二沙灣砲台古蹟 步道長滿青苔將改善
基隆國定古蹟二沙灣砲台，又稱「海門天險」，可俯瞰基隆港的美景，是登高望遠及登山健行好地方，但中正路口端的登山步道，民眾反映步道及階梯長滿青苔，十分濕滑危險，長者尤其容易跌倒，一旁的欄干多腐爛有青苔，讓人卻步。文化局表示，已向中央爭取經費2200萬改善步道及環境。
二沙灣砲台級別為國定古蹟，文化局說，在1841年即已存在，當時的砲台是在山下的基隆港邊，為台灣兵備道姚瑩所建。鴉片戰爭時，英國軍艦曾攻擊基隆港，但被鎮守在二沙灣砲台的清兵擊退。1884年清法戰爭時，法軍攻打基隆港，二沙灣砲台被炸毀。戰後，劉銘傳在二沙灣海邊的山上另建新式砲台，聘德國人監工，將全區分為營盤區和砲座區，用以防禦北台灣的門戶，並題「海門天險」。
海門天險中正路端的登山步道布滿青苔，走起來很滑，曾有遊客滑倒，連警告容易滑倒的告示牌也長滿綠色青苔。市議員張淵翔昨會同相關單位前往會勘解快，他說，步道濕滑很不好走，應設法改善讓大家多利用，才能結合對面大沙灣歷史園區的觀光廊帶發展，吸引更多遊客。
文化局文資科人員表示，有委託清潔廠商基本維護，但因為林相比較茂密，青苔比較難清除，清了又再長，會進行步道改善，易滑路段也會採用碎石，已向中央申請二沙灣砲台第五次修復經費約2200萬元。
入船里里長郭蒼成說，看到海門天險4個字進來的人，發現到處都是青苔就不敢走怕跌倒，欄干也長滿青苔，好天氣一樣濕滑，對面大沙灣園區美輪美奐，但這裡很荒廢，不公平待遇。中砂里里長廖文雄表示，原來是很好的登山步道，但長期未整理青苔越長越多，大沙灣園區做得很好，這裡也要配合發展加強維護。
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