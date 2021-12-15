快訊

遭爆棄養雙親 蘇怡寧：已隱忍父親情緒勒索多年

影／五股ATM搶案疑點多…嫌犯早到7分鐘 等保全抵達就動手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆海門天險二沙灣砲台古蹟 步道長滿青苔將改善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆海門天險二沙灣砲台古蹟，步道長滿青苔很滑將改善。記者游明煌／攝影
基隆海門天險二沙灣砲台古蹟，步道長滿青苔很滑將改善。記者游明煌／攝影

基隆國定古蹟二沙灣砲台，又稱「海門天險」，可俯瞰基隆港的美景，是登高望遠及登山健行好地方，但中正路口端的登山步道，民眾反映步道及階梯長滿青苔，十分濕滑危險，長者尤其容易跌倒，一旁的欄干多腐爛有青苔，讓人卻步。文化局表示，已向中央爭取經費2200萬改善步道及環境。

二沙灣砲台級別為國定古蹟，文化局說，在1841年即已存在，當時的砲台是在山下的基隆港邊，為台灣兵備道姚瑩所建。鴉片戰爭時，英國軍艦曾攻擊基隆港，但被鎮守在二沙灣砲台的清兵擊退。1884年清法戰爭時，法軍攻打基隆港，二沙灣砲台被炸毀。戰後，劉銘傳在二沙灣海邊的山上另建新式砲台，聘德國人監工，將全區分為營盤區和砲座區，用以防禦北台灣的門戶，並題「海門天險」。

海門天險中正路端的登山步道布滿青苔，走起來很滑，曾有遊客滑倒，連警告容易滑倒的告示牌也長滿綠色青苔。市議員張淵翔昨會同相關單位前往會勘解快，他說，步道濕滑很不好走，應設法改善讓大家多利用，才能結合對面大沙灣歷史園區的觀光廊帶發展，吸引更多遊客。

文化局文資科人員表示，有委託清潔廠商基本維護，但因為林相比較茂密，青苔比較難清除，清了又再長，會進行步道改善，易滑路段也會採用碎石，已向中央申請二沙灣砲台第五次修復經費約2200萬元。

入船里里長郭蒼成說，看到海門天險4個字進來的人，發現到處都是青苔就不敢走怕跌倒，欄干也長滿青苔，好天氣一樣濕滑，對面大沙灣園區美輪美奐，但這裡很荒廢，不公平待遇。中砂里里長廖文雄表示，原來是很好的登山步道，但長期未整理青苔越長越多，大沙灣園區做得很好，這裡也要配合發展加強維護。

基隆海門天險二沙灣砲台古蹟，步道長滿青苔很滑將改善。記者游明煌／攝影
基隆海門天險二沙灣砲台古蹟，步道長滿青苔很滑將改善。記者游明煌／攝影
基隆海門天險二沙灣砲台古蹟，步道長滿青苔很滑將改善。記者游明煌／攝影
基隆海門天險二沙灣砲台古蹟，步道長滿青苔很滑將改善。記者游明煌／攝影

基隆港 國定古蹟 登山步道

延伸閱讀

基隆綠能馬拉松海景加美食 111年4/9開跑

報名吧！超馬好手林義傑催生基隆馬拉松 無敵海景加美食

基隆市長參選人謝國樑 提潮境打造海景兒童主題樂園

探索夢號獲准復駛 林右昌：明年遊輪展覽和城市博覽會

相關新聞

影／絕美仙境「三層坪」開放後亂象不斷 地主忍痛封園

日前完工開放的宜蘭大礁溪「三層坪」農塘，美景讓人驚豔，吸引各地遊客蜂擁而至，導致車輛壅塞，園區設施也被破壞，草皮被踩成光...

基隆海門天險二沙灣砲台古蹟 步道長滿青苔將改善

基隆國定古蹟二沙灣砲台，又稱「海門天險」，可俯瞰基隆港的美景，是登高望遠及登山健行好地方，但中正路口端的登山步道，民眾反...

影／台東美麗的上學風景！這群憨兒每天走5公里上學去

每天清晨天剛亮，台東山海鐵馬道上都有一群「孩子」，在2名老師陪伴下開心走路上學，孩子們年紀落差很大，從20歲到60歲都有...

礁溪列管老樹撞計畫道路恐遭移植 地主北上立院請命

交通部公路總局計畫闢建台2庚線延伸線礁溪外環道，一株已列管保護的老楓香，由於位於工程用地範圍，恐面臨移植命運。老楓香主人...

7旬翁報恩 存錢捐救護車

台東縣老農李清亮30年前在山區工作身體不適，消防員駕廂型車入山救人，載他到花蓮就醫，掛心台東救護車不足，他省吃儉用存錢，...

拒四接快閃抗議 基市府：找錯對象

台電計畫在基隆外木山海岸填海造陸18.6公頃興建第四座天然氣接收站，「守護外木山行動小組」昨天號召民眾到基隆市政府快閃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。