「食在安心」餐飲衛生管理分級評核 宜蘭105家業者獲選

宜蘭縣政府為提供民眾衛生安全的消費環境，針對早餐業、飲料冰品及速食業者辦理餐飲衛生管理分級評核，共105家業者獲得「優」級、「良」級肯定，今天表揚，獲選名單將公布在縣府、衛生局及衛福部食管署網站，提供民眾參考。

有鑑於國人愈來愈重視餐飲衛生安全，宜蘭縣針對餐飲業者管理進行評核，評核內容包括烹調作業場所衛生管理、員工個人衛生管理、 廁所環境、 用餐場所品質管理及自主管理等項目，結果分成優、良二級，由縣府頒發認證標章，標章有效期限兩年，店家可以把標章張貼在營業場所明顯處，供消費者選擇時參考。

以前評核對象針對每天餐食最重要的早餐，今年增加飲料冰品，並把速食業單獨列評核，三項評核共有105家業者獲選，包括有早餐業者40家(優級26家、良級14家)、飲料冰品業者48家(優級43家、良級5家)及速食業者17家(優級17家)。

值得一提是，17家速食業者包括麥當勞及摩斯漢堡等，全都拿下優等，表現整齊，尤其縣內6家麥當勞更是縣衛生局舉辦評核以來，每年的常勝軍。

獲選業者今天到場展示自家餐飲食品，縣長林姿妙去看每個攤位，面對萊豬公投即將登場，早餐業者強調，他們採用的豬肉片及肉鬆來源都是衛生安全的台灣豬肉；飲料業者表示，採用奶品是台灣優質鮮乳，芋頭是大甲芋頭，讓消費者吃得安心。