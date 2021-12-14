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「食在安心」餐飲衛生管理分級評核 宜蘭105家業者獲選

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭17家速食業者獲得優級的認證標章，表現亮眼。記者戴永華／攝影
宜蘭17家速食業者獲得優級的認證標章，表現亮眼。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府為提供民眾衛生安全的消費環境，針對早餐業、飲料冰品及速食業者辦理餐飲衛生管理分級評核，共105家業者獲得「優」級、「良」級肯定，今天表揚，獲選名單將公布在縣府、衛生局及衛福部食管署網站，提供民眾參考。

有鑑於國人愈來愈重視餐飲衛生安全，宜蘭縣針對餐飲業者管理進行評核，評核內容包括烹調作業場所衛生管理、員工個人衛生管理、 廁所環境、 用餐場所品質管理及自主管理等項目，結果分成優、良二級，由縣府頒發認證標章，標章有效期限兩年，店家可以把標章張貼在營業場所明顯處，供消費者選擇時參考。

以前評核對象針對每天餐食最重要的早餐，今年增加飲料冰品，並把速食業單獨列評核，三項評核共有105家業者獲選，包括有早餐業者40家(優級26家、良級14家)、飲料冰品業者48家(優級43家、良級5家)及速食業者17家(優級17家)。

值得一提是，17家速食業者包括麥當勞及摩斯漢堡等，全都拿下優等，表現整齊，尤其縣內6家麥當勞更是縣衛生局舉辦評核以來，每年的常勝軍。

獲選業者今天到場展示自家餐飲食品，縣長林姿妙去看每個攤位，面對萊豬公投即將登場，早餐業者強調，他們採用的豬肉片及肉鬆來源都是衛生安全的台灣豬肉；飲料業者表示，採用奶品是台灣優質鮮乳，芋頭是大甲芋頭，讓消費者吃得安心。

林姿妙表示，辦理分級評核保障縣民餐飲衛生安全，透過公平公正公開審核機制，落實餐飲業者自主管理，降低食安風險，提供優質餐飲，達到縣民、業者、政府三贏局面，縣府肯定業者的努力也恭喜獲獎。

獲選的早餐店業者採用本地豬肉及肉鬆，供應衛生安全的早點。記者戴永華／攝影
獲選的早餐店業者採用本地豬肉及肉鬆，供應衛生安全的早點。記者戴永華／攝影
獲選的飲料業者展示自家產品，強調衛生安全，讓消費者喝得安心。記者戴永華／攝影
獲選的飲料業者展示自家產品，強調衛生安全，讓消費者喝得安心。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府針對早餐業、飲料冰品及速食業者辦理餐飲衛生管理分級評核，共105家業者獲選拿下認證標章。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府針對早餐業、飲料冰品及速食業者辦理餐飲衛生管理分級評核，共105家業者獲選拿下認證標章。記者戴永華／攝影
優質鮮奶與芋頭調和而成的芋頭奶飲品。記者戴永華／攝影
優質鮮奶與芋頭調和而成的芋頭奶飲品。記者戴永華／攝影
泰享喝製作的飲料不但色澤好看，採用的都是優質鮮奶。記者戴永華／攝影
泰享喝製作的飲料不但色澤好看，採用的都是優質鮮奶。記者戴永華／攝影

衛生局 宜蘭 林姿妙

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