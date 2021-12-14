基隆市長參選人謝國樑 提潮境打造海景兒童主題樂園

基隆依山傍海，擁有得天獨厚的觀光資源，基隆市長參選人謝國樑今天發表觀光政見，他計畫在八斗子潮境公園打造一座擁有海景的兒童主題樂園，足以媲美知名的美國加州聖塔莫尼卡海灘碼頭，這個海景兒童樂園將串連基隆的八斗子漁港、彩虹屋、和平島，以及延伸至東北角的象鼻岩，成為北台灣的海洋觀光廊帶。

謝國樑表示，海洋是基隆最大的特色，基隆近年來的觀光正在持續發展，除了基隆廟口之外，越來越多景點吸引觀光客前來，基隆擁有的條件絕不輸給日本橫濱、德國漢堡等國際大港。

謝國樑說，基隆八斗子沿海海洋資源豐富，從海洋大學、八斗子漁港、彩虹屋、和平島，以及東北角的象鼻岩，都是台灣北海岸觀光景點，他計畫在潮境公園規畫一座海景兒童樂園，串接成為一個海洋觀光廊帶，讓孩子們可以與大自然更近距離接觸。

謝國樑指出，基隆除了有海洋資源之外，還有歷史悠久的鐵道文化，他計畫在七堵車站旁的鐵道紀念公園內，改造成一個火車概念主題空間，邀請類似深受兒童喜愛的湯瑪士小火車，或是三麗鷗公司的Hello Kitty進駐，讓鐵道特色可以結合觀光活動。