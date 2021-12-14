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基隆市長參選人謝國樑 提潮境打造海景兒童主題樂園
基隆依山傍海，擁有得天獨厚的觀光資源，基隆市長參選人謝國樑今天發表觀光政見，他計畫在八斗子潮境公園打造一座擁有海景的兒童主題樂園，足以媲美知名的美國加州聖塔莫尼卡海灘碼頭，這個海景兒童樂園將串連基隆的八斗子漁港、彩虹屋、和平島，以及延伸至東北角的象鼻岩，成為北台灣的海洋觀光廊帶。
謝國樑表示，海洋是基隆最大的特色，基隆近年來的觀光正在持續發展，除了基隆廟口之外，越來越多景點吸引觀光客前來，基隆擁有的條件絕不輸給日本橫濱、德國漢堡等國際大港。
謝國樑說，基隆八斗子沿海海洋資源豐富，從海洋大學、八斗子漁港、彩虹屋、和平島，以及東北角的象鼻岩，都是台灣北海岸觀光景點，他計畫在潮境公園規畫一座海景兒童樂園，串接成為一個海洋觀光廊帶，讓孩子們可以與大自然更近距離接觸。
謝國樑指出，基隆除了有海洋資源之外，還有歷史悠久的鐵道文化，他計畫在七堵車站旁的鐵道紀念公園內，改造成一個火車概念主題空間，邀請類似深受兒童喜愛的湯瑪士小火車，或是三麗鷗公司的Hello Kitty進駐，讓鐵道特色可以結合觀光活動。
除了這一海一陸的樂園之外，謝國樑認為，基隆港做為許多遊輪停靠的港口，在基隆港區需要有一個觀光亮點，一來是吸引觀光客駐足，而來是能夠好好介紹基隆特色，因此，改建中的文化中心，評估未來提供的展演內容能調整為符合基隆成為一個國際觀光城市的整體需求。
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