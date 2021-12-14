回報30年前救命之恩 台東縣民李清亮捐贈救護車

回報30年前消防單位救命之恩，台東縣民李清亮履行承諾，捐贈一輛救護車給台東縣消防局，今天舉辦捐贈儀式，縣長饒慶鈴頒贈感謝狀，表達對李清亮的敬意與謝意。

30年前，李清亮在東河鄉銅礦山區從事農務時突感身體不適，所幸消防局及時獲報，派出救護車上山，並經過一個多小時的山路緊急送往醫院救治而康復。

李清亮指出，若非消防人員及時救援或許早就沒命了，深感消防人員及救護車的重要性，在住院一個半月撿回性命當下立了心願，「有朝一日要捐贈救護車，回報救命之恩。」

即使經濟條件不好加上家庭負擔又重，但多年來李清亮始終沒忘記承諾；如今終於完成捐贈救護車心願，希望幫助更多需要的人。

饒慶鈴表示，目前全縣消防局救護車39輛，加上李先生捐贈後共40輛，希望未來有更多民間團體及民眾投入更多的公益活動，回饋社會、回饋鄉親。

台東縣消防局說明，李清亮此次捐贈的救護車上配備有最新型「自動體外心臟電擊去顫器」（ZOLLAED -3）2組，對於到院前緊急救護工作將有很大的助益。感謝李清亮回饋社會及鄉親的慈善義舉，協助搶救更多生命，將秉持著感恩的心珍惜他的慷慨捐贈，讓這份愛心持續傳播下去，幫助更多需要的人。