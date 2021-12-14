花蓮狗貓躍動園區揭幕 可收容350隻浪浪

花蓮縣政府歷經多年規劃、尋覓合適地點，今天正式啟用位在鳳林鎮的狗貓躍動園區，可收容330隻流浪狗及20隻流浪貓，提供認養、行為矯正，也與學校合作成寵物美容實習場域。

花蓮縣政府原流浪動物收容所因設備老舊，容納量能有限，經2任縣長爭取，獲中央經費挹注，在花蓮鳳林鎮興建新的收容所，今天上午舉辦啟用典禮。

農委會副主委黃金城致詞指出，農委會自民國103年至今補助逾新台幣16億元在20縣市完成29座收容中心，未來還會持續輔導尚未設立的縣市盡快完成。

黃金城指出，流浪犬貓在收容中心經過適當照顧，個性較溫馴、健康也沒問題，飼養寵物是重要的生命教育課題，呼籲民眾領養代替購買。

啟用活動現場，縣長徐榛蔚也與遠雄海洋公園、國立花蓮高農簽定合作意向書（MOU），未來可跨域進行寵物飼養、寵物美容實習、動物行為矯正等訓練。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮帶領民眾參觀園區，他指出，主體建物面積約0.88公頃，外觀簡潔優雅、內部明亮寬敞，可收容330隻狗及20隻貓，並有4名獸醫師及環境清潔人員進駐。

周黃得榮指出，動物宿舍區的犬舍設置與戶外草地空間聯通，可視需求讓狗狗散步；前側的作業區則有認養區、休閒空間等，提供生命教育、環境教育場域。