快訊

毒物室驗毒出包？ 高醫聲明未誤判：新興毒品需標準品

兩劑AZ對Omicron保護力等於零？ 陳時中：勿過度解讀

花蓮狗貓躍動園區揭幕 可收容350隻浪浪

中央社 / 花蓮縣14日電

花蓮縣政府歷經多年規劃、尋覓合適地點，今天正式啟用位在鳳林鎮的狗貓躍動園區，可收容330隻流浪狗及20隻流浪貓，提供認養、行為矯正，也與學校合作成寵物美容實習場域。

花蓮縣政府原流浪動物收容所因設備老舊，容納量能有限，經2任縣長爭取，獲中央經費挹注，在花蓮鳳林鎮興建新的收容所，今天上午舉辦啟用典禮。

農委會副主委黃金城致詞指出，農委會自民國103年至今補助逾新台幣16億元在20縣市完成29座收容中心，未來還會持續輔導尚未設立的縣市盡快完成。

黃金城指出，流浪犬貓在收容中心經過適當照顧，個性較溫馴、健康也沒問題，飼養寵物是重要的生命教育課題，呼籲民眾領養代替購買。

啟用活動現場，縣長徐榛蔚也與遠雄海洋公園、國立花蓮高農簽定合作意向書（MOU），未來可跨域進行寵物飼養、寵物美容實習、動物行為矯正等訓練。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮帶領民眾參觀園區，他指出，主體建物面積約0.88公頃，外觀簡潔優雅、內部明亮寬敞，可收容330隻狗及20隻貓，並有4名獸醫師及環境清潔人員進駐。

周黃得榮指出，動物宿舍區的犬舍設置與戶外草地空間聯通，可視需求讓狗狗散步；前側的作業區則有認養區、休閒空間等，提供生命教育、環境教育場域。

花蓮 寵物 獸醫師

延伸閱讀

花蓮狗貓躍動園區今啟用 350隻收容動物盼領養

六堆博物館列車駛至高樹 吉祥物「大獅兄」與家族團聚

竹科明日歡慶41周年 將續創第一

環團批國家人權館恐怖行刑園區樹木 破壞歷史景觀

相關新聞

基隆市長參選人謝國樑 提潮境打造海景兒童主題樂園

基隆依山傍海，擁有得天獨厚的觀光資源，基隆市長參選人謝國樑今天發表觀光政見，他計畫在八斗子潮境公園打造一座擁有海景的兒童...

探索夢號獲准復駛 林右昌：明年遊輪展覽和城市博覽會

針對交通部長王國材昨天表示，指揮中心已同意復航，探索夢號希望於明年1月復航，將先以國內跳島行程為主。基隆市長林右昌今天說...

花蓮狗貓躍動園區今啟用 350隻收容動物盼領養

花蓮縣狗貓躍動園區今天落成啟用，佔地0.88公頃的流浪動物中途之家，收容面積約600坪，最多可收容330隻狗及20隻貓，...

四接議員批「外推市長」 林右昌：台電努力面積極小化

台電擬將基隆的協和發電廠更新改建為天然氣港，計畫在外木山海岸填海造陸18.6公頃，興建第四座天然氣接收站。「守護外木山行...

基隆萬人連署拒四接填海造陸抗議 市府：作秀找錯對象

台電擬將基隆的協和發電廠更新改建為天然氣港，計畫在外木山海岸填海造陸18.6公頃，興建第四座天然氣接收站。「守護外木山行...

截流大排生活汙水 田寮河增礫間處理設施減緩惡化速度

基隆市田寮河的主要汙染源為民眾生活廢水，中下游已鋪設截流管。市府今年發包在上游旺牛橋旁興建「礫間處理設施」，架設箱涵截流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。