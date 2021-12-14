探索夢號獲准復駛 林右昌：明年遊輪展覽和城市博覽會

針對交通部長王國材昨天表示，指揮中心已同意復航，探索夢號希望於明年1月復航，將先以國內跳島行程為主。基隆市長林右昌今天說，郵輪可能在下個月就會復駛，郵輪產業是基隆的城市意象，基隆也是台灣的國際郵輪母港，明年4月遊輪展覽結合城市博覽會將呈現嶄新的城市面貌。

雲頂郵輪集團日前聲明，指提交復駛計畫後，並未獲得中央流行疫情指揮中心明確回應或指示，當前政策環境的不確定性，導致集團難以進行整體營運規畫，隨著全球越來越多國家或地區郵輪旅遊解禁，不得不重新評估「探索夢號」於亞洲市場之部署，企盼中央流行疫情指揮中心能夠盡速提供郵輪開航的具體時程表。

王國材昨天在立法院交通委員會指出，指揮中心已同意復航，探索夢號希望於明年1月復航，目前將先以國內跳島行程為主。

林右昌今天市務會議後記者會，媒體詢問任期最後1年，在施政上的期許，林右昌表示，明年城市博覽會將在4月底登場，屆時將會總結基隆城市翻新的經驗，也是城市空間的展現，將在整個城市的場域來進行策展，請大家拭目以待。而最近疫情趨緩，郵輪可能在下個月就會復駛，郵輪產業是基隆的城市意象，基隆也是台灣的國際郵輪母港，遊輪展覽結合城市博覽會將呈現嶄新的城市面貌。

另外，根據「年代民調中心」近日一項市長施政滿意度調查，有近8成市民肯定林右昌市長的施政表現，也有超過8成的民眾肯定林市長上任後，為基隆帶來進步與改變，林右昌說明，這不只是他個人的成就，也要感謝市議會、市府同仁的齊心努力以及市民的支持，他會把握每一天繼續加油。