花蓮狗貓躍動園區今啟用 350隻收容動物盼領養

花蓮縣狗貓躍動園區今天落成啟用，佔地0.88公頃的流浪動物中途之家，收容面積約600坪，最多可收容330隻狗及20隻貓，建築採用黃色、粉色等暖色系，打造溫馨的園區。縣府推廣「領養代替購買」的觀念，讓更多流浪動物有幸福的下一站。

花蓮縣府今天在狗貓躍動園區舉行啟用典禮，農委會副主委黃金城、花蓮縣長徐榛蔚、多位民代及師生出席。為提升園區教育功能性，徐榛蔚與花蓮高農校長梁宇承、遠雄海洋公園總經理沈建邵簽訂合作意向書，跨領域合作進行寵物美容實習、動物行為矯正訓練等課程，未來規畫生命教育、親子體驗等活動，創造多元價值。

狗貓躍動園區內部設計溫馨，有軟墊、貓跳台、抓板，提供寬敞空間讓民眾與浪浪培養感情再領養，還有專業的手術室、美容室等設備。戶外有草地讓狗跑步運動，地景視野遼闊，周邊都是農田，不會影響其他住戶。

花蓮縣長徐榛蔚表示，原本在吉安鄉的動物收容所老舊、空間不足，且土地非縣府所有，因此遷至鳳林鎮永豐路段，在農委會、花東基金、縣府配合款支持下，共1.64億元興建狗貓躍動園區，周邊還有5公頃的縣府公有地，未來可能還會有2期、3期工程，希望民眾多來園區領養寵物回家，「讓犬貓還有幸福的下一站」。