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四接議員批「外推市長」 林右昌：台電努力面積極小化

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
四接議員批「外推市長」，林右昌：台電努力面積極小化。記者游明煌／攝影
四接議員批「外推市長」，林右昌：台電努力面積極小化。記者游明煌／攝影

台電擬將基隆的協和發電廠更新改建為天然氣港，計畫在外木山海岸填海造陸18.6公頃，興建第四座天然氣接收站。「守護外木山行動小組」今天到基隆市政府快閃，拒絕「填海造陸」，市府回應作秀、找錯對象。議員王醒之質疑，任期最後一年是要當「外推市長」嗎？林右昌回應，台電努力讓面積極小化，市府角度就是不斷要求和督促。

上午「守護外木山行動小組」指出，7萬多株的珊瑚恐被活埋，珊瑚發不出聲音，但是生態是會痛的，要求林右昌拿出一點態度出來，在下個月的環評會說說基隆市政府的方案，面對這麼大的生態浩劫，地方政府怎麼可以沒有態度呢？目前已有1萬多人連署，拒絕填海造陸。

市府在抗議行動後發出聲明，指搞錯對象、作秀，議員王醒之說，市政府的回應，他認為市長林右昌完全就是卸責中央或國營事業哪一個重大政策不需要經過與地方政府協商？填海造陸對基隆從觀光到生態影響致鉅，從沒看過基隆市政府嚴正表明立場，基隆市民就是因為看不到市政府的具體作為才會到市政府前，提醒林右昌市長別讓工程粗暴活埋珊瑚。

王醒之說，市府說法根本就是基隆捷運基八段的翻版，什麼責任都往中央推，任期最後這一年是要當「外推市長」嗎？

林右昌上午在市務會議後記者會說，在總質詢及臨時會幾位議員都有提出意見，也有說明，不過這些說明和呈現可能和實際上有一些落差，但這是中央的案件，主導並不是基隆市政府，基隆市政府對環境的保護，對環境的議題，7年來大家有目共睹，大家的目標和方向是一致的，大家一起去努力。

林右昌表示，據他了解，台電對這件事情非常重視，也就未來填築的最小面積，如何讓面積極小化正在努力當中，就市府的角度就是不斷要求和督促，這和議員個人的訴求，他在上次議會已經說了很多次，今天來的目的，剛發言人已說得很清楚。

基隆捷運 林右昌 珊瑚

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