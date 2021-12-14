議員要求拒填海造陸蓋四接 基市府：作秀不可取

協和電廠規劃改建第4座天然氣接收站（四接），「守護外木山行動小組」今天在基隆市府門口舉辦快閃，要求市長林右昌拒絕填海造陸。市府表示，議員到市府門口作秀非常不可取。

「守護外木山行動小組」上午帶著針織珊瑚及各種海洋信物，在市府門口為外木山海域珊瑚、保育類海龜和珍貴海洋生態，及外木山海岸發聲，群眾高舉信物，高呼「珊瑚齊聲喊救命、基隆人不要最爛方案填海造陸、外木山不要說再見」。

基隆市議員張淵翔說，協和電廠由重油轉為燃氣機組多數市民都支持，然而協和電廠為了用不到18年的附屬設施，堅持僅能填海造陸443個籃球場面積（18.6公頃），直接活埋7萬多株珊瑚，趕走保育類綠蠵龜和玳瑁龜，讓外木山1/4的海洋生物消失，嚴重的突堤效應，更將讓基隆最長天然海岸消失。

基隆市議員陳薇仲表示，443個籃球場面積要直接蓋在外木山，把海岸填平，將7萬多株美麗珊瑚活埋，台電卻只用不到12頁的報告，將填海造陸說是唯一的方案。

陳薇仲說，市府應宣示保護外木山海岸的決心，向台電表達基隆人要完整評估附屬設施的替代方案，不要最爛的填海造陸方案，今天的活動就是要為沒辦法說話的7萬多株珊瑚、5萬多尾魚類，還有5公里長的天然外木山海岸發聲。

市議員王醒之表示，今天不是要來抗議，市府如果已有明確態度還有抗議的機會，但2年多來沒有看到市長林右昌的具體態度，「生態是會痛的」，要求林右昌在下個月的環評會提出基隆市政府的方案。

王醒之並邀請在場群眾齊唱歌手張惠妹的「聽海」。王醒之說，希望能唱醒林右昌，在林右昌離開基隆前能和大家一起傾聽海的聲音，下個月到環評會清楚表達基隆市府不贊成填海造陸，就當這是最後約定。

基隆市政府發言人沈詠珮透過新聞稿表示，市府的立場很清楚，就是支持能源轉型、尊重專業評估，並持續要求台電提出盡可能降低環境影響的方案與社會各界充分溝通。3名議員的意見在日前市議會大會、總質詢與臨時會時都已充分表達，雖與事實和現實可能有所落差，市府均予以尊重。

不過，就程序與對象論，3名議員的主張應該是到正式的環評會議上論證，選擇到市府門口作秀，非常不可取，也找錯對象了，市府對於3名議員未經申請就到市府進行快閃集會活動，知法違法，令人遺憾。