基隆萬人連署拒四接填海造陸抗議 市府：作秀找錯對象

台電擬將基隆的協和發電廠更新改建為天然氣港，計畫在外木山海岸填海造陸18.6公頃，興建第四座天然氣接收站。「守護外木山行動小組」號召民眾今天上午到基隆市政府快閃，拒絕「填海造陸」，要求市長林右昌拿出態度。警方擺出人牆在大門口，因行動未經申請，在警方舉牌後散去。市政府聲明，做秀做到市府門口，非常不可取，也找錯對象了。

議員王醒之說，7萬多株的珊瑚恐被活埋，珊瑚發不出聲音，但是生態是會痛的，要求林右昌拿出一點態度出來，在下個月的環評會說說基隆市政府的方案，面對這麼大的生態浩劫，地方政府怎麼可以沒有態度呢？目前已有1萬多人連署，拒絕填海造陸。

議員陳薇仲表示，基隆不要最爛的填海造陸方案，沒有替代方案，珊瑚不能說話，保育類海龜、魚群也不能說話，外木山也不能說話，一定要站出來替他們發聲。​外木山海岸被宣布為第四天然氣接收站，即將為了用不到18年的附屬設施填海造陸443個籃球場面積（18.6公頃），直接活埋7萬多株珊瑚，讓此地四分之一的海洋生物賴以為生的海底森林消失。​

議員張淵翔指出，協和從燃油改建為天然氣大家都支持，但是堅持用填海造陸，直接活埋7萬珊瑚，嚴重的突堤效應，更將讓外木山漁港至大武崙沙灘整段天然海岸消失基隆市野鳥學會理事長鄭暐指出，過去2年來協和的四接環評，基隆市政府的聲音在哪裡，是默不坑聲在看中央做決定嗎？

現場民眾大合唱張惠妹的「聽海」給林右昌聽，大家唱起「聽，海哭的聲音，嘆惜著誰又被傷了心，卻還不清醒，一定不是我，至少我很冷靜，可是淚水，就連淚水也都不相信」。

警方動員上百警力將大門口團團圍住，因活動未經申請，在20分鐘後警方第一次舉牌指行為不合法，要求解散。現場民眾呼完口號唱完歌隨即解散。

基隆市政府發出聲明回應，發言人沈詠珮表示，市府的立場很清楚，就是支持能源轉型、尊重專業評估，並持續要求台電提出盡可能降低環境影響的方案，與社會各界充份溝通。

有關3位議員的意見在日前市議會大會、總質詢與臨時會時都已充份表達，雖與事實和現實可能有所落差，但市府均予以尊重。