截流大排生活汙水 田寮河增礫間處理設施減緩惡化速度

基隆市田寮河的主要汙染源為民眾生活廢水，中下游已鋪設截流管。市府今年發包在上游旺牛橋旁興建「礫間處理設施」，架設箱涵截流東明大排生活汙水。設施啟用後可依處理量能，淨化汙水再排入田寮河，降低汙染程度及水質惡化速度。

基隆市政府爭取中央經費補助整治市港水域，總工程經費近4.8億元的「田寮河、旭川河汙水截流工程」2009年動工，在東1碼頭海洋廣場2期興建截流站，可將河川兩岸家庭汙水輸送到和平島汙水廠，改善河川和基隆港水質。

環保局表示，田寮河汙水截流工程逐年推動，目前福虎橋往下游河段汙水管已建成，但福虎橋上游家庭汙水仍排入田寮河。

基隆市長林右昌向中央爭取「全國水環境改善計畫」經費，持續整治改善基隆5條河川與港域水質，其中田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程2019年動工，在六合停車場對面的田寮河畔興建礫間處理設施，截流東明大排和月眉大排的汙水。