田寮河變黃變綠還變黑 整治無實效 環保局強調非汙染

基隆市田寮河是全市知名度、討論度極高的河川，歷任市長提不少整治計畫，但幾十年過去，河川環境仍讓人不敢恭維。田寮河水近年會變綠、變紅，甚至變黑成為話題。環保局表示，水會變色是因為氣溫變化，造成底泥翻騰，不同藻類增生產生的視覺，採水就會發現，河水其實還是接近透明的。

田寮河為日據時代開鑿，與基隆港相通的人工運河，全段為感潮河川。由於上游水量少，流速緩慢，導致淤積嚴重。市府歷年投入整治經費合計超過10億元，提出打造親水空間願景，還曾發出「媲美塞納河」豪語，至今未見明顯成果。

整治田寮河事與願違，但有朝一日水清魚游仍存在許多基隆人心中。近幾年田寮河不只淤泥為人詬病，河水終年混濁，有時還會變成綠河、紅河，甚至黑河，讓人看了心驚，要求環保局找出汙染源。

環保局長賴煥紘說，田寮河上游沒什麼工廠，多為民生用水注入。河水會變色是因為「春節底泥翻騰」，也就是從熱變冷或從冷變熱時，水溫改變導致底泥翻騰，藻類增生讓人誤認變色。底泥翻騰也會產生厭氧沼氣，如果產生過多甲烷會讓河川變臭，但田寮河變色比較沒有伴隨發臭的問題。

環保局水質及土壤防治科長林嵐說，接到民眾通報田寮河疑遭汙染「變色」，稽查人員會到現場採集水體樣本，發現水體仍多接近透明。只是河中綠藻增生，看起來就呈綠色，若紅藻變多，就像條紅河，至於看起來像墨水，應該水底黑色汙泥反射日光給人的錯覺。