基市府辦共享餐桌 為農漁餐飲伴手禮業者搭起資源平台

基隆市政府產業發展處今天下午基隆八斗子漁港岸置中心，舉辦「潮嚮X山海基隆」業者共享餐桌，以基隆山與海為核心，集結在地漁會、瑪陵休閒農業區、經典餐廳、伴手禮業者出席，並邀請5名產業界人士分享經營理念，傳遞合作共享的優勢，推動「潮嚮X山海基隆」的區域品牌。

產發處表示，基隆是物產富饒的海港城市，山海、新舊不斷融合與翻轉，在巷弄裡、文化上、飲食中，總能尋到文化交融風味。今天共享餐桌結合了農漁生產者、餐廳、烘焙餐飲及伴手禮等共30家在地業者、生活風格品牌，以在地與跨界方式打造山海資源共享平台。

產發處也邀請經典餐廳食考房、暖暖小館、暖暖的、朋廚烘焙坊主廚，使用透抽、鮮蝦、小卷醬、檸檬番石榴、樹梅、柚子醬、基隆山藥等在地農漁產品，規劃精緻下午茶套餐，讓業者間互相見習、交流。

會場的「山海直售站」，邀請基隆區漁會、漁業產銷班及瑪陵休區業者共同介紹基隆四季山海物產。「山海伴手區」集結以山海為主題的基隆伴手禮業者。「山海藝廊」則是帶來暖暖山區的大菁藍染及八斗子海邊的薯榔海水染，展示基隆山海不同植物染的文化風情。