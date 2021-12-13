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花蓮秀林鄉將普發振興消費金3000元 逾萬人受惠

中央社 / 花蓮縣13日電

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰今天指出，公所將於明年1月15日起普發振興消費禮金新台幣3000元，凡今年9月8日（含）前設籍秀林鄉者，在明年4月30日前均可領取，估1萬6000多人受惠。

王玫瑰接受中央社記者訪問時表示，國內今年6、7月時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，鄉內崇德村等地曾出現確診案例，居民受到很大衝擊，嚴重影響部落族人工作生計。

秀林鄉民代表會日前開會時，有鄉代提出發給秀林鄉每個人振興禮金提案，經多次討論後，代表會通過發給凡於9月8日（含）前出生、設籍秀林鄉者，每人3000元現金。

秀林鄉公所說明，民國111年1月15、16日分別在鄉內共9個村辦公處發放，若時間無法配合者，可於111年4月30日前在上班時間，攜帶身分證、印章、通知單到鄉公所領取。

鄉公所表示，秀林鄉人口1萬6400多人，振興消費禮金財源為產業回饋金，此次含行政作業費等共編列4940萬元預算支應。

疫情 COVID-19 花蓮

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