草嶺古道「鋒芒四攝」攝影賽結果出爐 得獎作品都超美

2021年草嶺古道「鋒芒四攝」攝影競賽評比結果今天公布，《走向埡口》從衆多作品中脫穎而出，贏得評委青睞，成爲比賽冠軍。根據評審委員表示，攝影前景的芒花與步道符合競賽主題，中景帶入涼亭，遠景帶入海與龜山島，且色調自然，難得的優質作品，金牌寶座實至名歸。

此次比賽由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦，吸引許多攝影好手參賽。獲獎作品依序是金牌獎蕭慶良《走向埡口》、銀牌獎石世民《草嶺古道迎朝陽》、銅牌獎劉昭君《山巒芒草情》、佳作獎羅淑惠《草嶺古道》、佳作獎蕭菜霞《埡口芒花之美》、佳作獎王朝騰《健行》，得獎作品構圖眼光獨到，充分呈現芒花盛放的山海美景，每張都讓人驚豔。