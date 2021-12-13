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草嶺古道「鋒芒四攝」攝影賽結果出爐 得獎作品都超美
2021年草嶺古道「鋒芒四攝」攝影競賽評比結果今天公布，《走向埡口》從衆多作品中脫穎而出，贏得評委青睞，成爲比賽冠軍。根據評審委員表示，攝影前景的芒花與步道符合競賽主題，中景帶入涼亭，遠景帶入海與龜山島，且色調自然，難得的優質作品，金牌寶座實至名歸。
此次比賽由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦，吸引許多攝影好手參賽。獲獎作品依序是金牌獎蕭慶良《走向埡口》、銀牌獎石世民《草嶺古道迎朝陽》、銅牌獎劉昭君《山巒芒草情》、佳作獎羅淑惠《草嶺古道》、佳作獎蕭菜霞《埡口芒花之美》、佳作獎王朝騰《健行》，得獎作品構圖眼光獨到，充分呈現芒花盛放的山海美景，每張都讓人驚豔。
管理處長馬惠達表示，參賽作品以旅人的角度，展示東北角草嶺古道的芒花風情與人文景致之美，感謝來自全國各地攝影愛好者踴躍投件參賽，日後將這些美麗的照片會用在海內外推廣行銷，讓更多人看見東北角之美。所有得獎作品公布於官網。
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