秀姑巒溪防汛道路貫通 九河局規畫堤岸保護農地

花蓮瑞穗鄉農民擔心秀姑巒溪下游淹水，影響農地收成，且便道過於顛簸難行走，聯名向花蓮縣議會反映，盼能加建堤防及防汛道路改善。今天議長張峻、水利署第九河川局長謝明昌等人，前往現場會勘，承諾將會施工整理，並設法解決便道問題，讓農民安心耕作。

連結秀姑巒溪與紅葉溪的防汛道路全長8公里，由秀姑巒溪泛舟中心一直延伸到紅葉大橋，今年7月貫通公路橋和鐵路橋，完工後沿途的苦楝花、景觀台、舞鶴鐵橋等，都已成為旅遊打卡熱點。

謝明昌表示，有關秀姑巒溪與紅葉溪交會處的南側農地，九河局在治理該區域河川時，將以專業的流路整理施工，一切以安全性的考量為重，並將南側堤岸設計為高灘地，讓南岸的高灘地變成緩衝區保護周邊農地。關於農民經常使用的便道，將進行通盤彙整考量。

會勘途經秀姑巒溪與紅葉溪防汛道路時，謝明昌特別邀請張峻視察，該道路兼具巡防、搶修、運動休憩等多重功能，張峻稱讚該規畫既符合安全，又加入鄉村美學元素，值得其他鄉鎮作為參考。

張峻表示，感謝九河川，長期以來對於河川周邊的農地保護積極、認真，對搶修和搶災的執行更是分秒必爭，舉凡花蓮中區北清水溪、花蓮溪上游的堤坊整治和防汛道路的多功能串聯和綠美化，都讓中區民眾十分有感，深受肯定。