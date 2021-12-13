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台東推慢經濟 營造健康高齡友善城市

中央社 / 台東縣13日電

「東漂吧！現在正流行」，台東縣長饒慶鈴今天發表「慢經濟in台東」政策白皮書，勾勒未來願景及相關施政規劃，盼打造台東成為世界認識台灣的第一站，也能成為民眾的第二個家。

發表會同時展示台東獲得台灣健康暨高齡友善城市卓越獎的成果，除台東縣16個鄉鎮市長、民意代表出席之外，縣府還邀請台灣地方創生基金會董事長陳美伶、易遊網董事長陳彥甫、台東大學校長曾耀銘、時裝設計師沙布喇．安德烈等跨界產學專家一起交流分享台東經驗。

饒慶鈴表示，台東擁有健康自然的生活環境及獨特的慢生活態度，「慢經濟」是最適合台東發展的道路，縣府團隊將持續以快思維、高效率，營造有品味的生活質感，與各鄉鎮市公所及地方各界打造台東成為全世界認識台灣的第一站，也歡迎更多民眾東漂或兩地居住。

饒慶鈴指出，縣政府用行政效率的「快」，支持崇尚自然、品味悠閒的「慢」生活，「一快一慢」正是推動慢經濟的核心理念。

縣府以依山傍水的優勢結合台東的慢經濟，延伸推出最美星空、部落旅遊等深度體驗活動，並強調貼近永續的生活方式，像是推動慢食節及土地友善耕作等。

此外，提升既有公共設施的品質與服務水準，建構出乾淨友善的城市面貌，讓縣民或旅人、短期居住、兩地居或新住民，都能感受到幸福、豐盛與便利。

台東 饒慶鈴

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