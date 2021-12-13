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宜蘭河濱公園親子運動嘉年華周六登場 來玩滑步車

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭河濱公園橋下的親子運動嘉年華本周六登場，有滑步車示範賽、親子接力賽及競速賽，同時安排兒童劇場演出。圖／市公所提供
宜蘭河濱公園橋下的親子運動嘉年華本周六登場，有滑步車示範賽、親子接力賽及競速賽，同時安排兒童劇場演出。圖／市公所提供

滑步車可以訓練孩子的平衡力及小肌肉發育，宜蘭市公所為鼓勵爸媽陪伴小孩運動成長及宣導防範家暴，邀請卡瓦蘭親子車隊、Alan pushbike滑步車工作室及歡樂魔法劇團，這周六在宜蘭河濱公園橋下舉辦運動嘉年華滑步車及兒童劇場，歡迎親子同遊。

18日當天下午兩點由滑步車揭開序幕，卡瓦蘭車隊帶來滑步車示範賽，現場也有親子歡樂舞蹈帶動跳表演，接著是親子接力賽、小小競速賽，市公所希望小小孩在爸媽的陪伴下，共同認識有益身心的滑步車運動。

晚間安排歡樂魔法劇團以「小紅帽尋親記」為主題的表演活動，劇中採用眾所皆知的故事角色「小紅帽」改編，提倡無論性別都應享有一樣的公民權利，終止校園性騷擾及防治家庭暴力等內容情節，宣導無論男女都應捍衛身體自主權，提高孩子自我保護意識。

市長江聰淵表示，之前公所曾在宜興橋下土坡場辦過初階版的兒童PushBike滑步車示範及體驗營，看到一群可愛小朋友歡樂學習場景，活潑健康且療癒人心，18日是屬於進階版的滑步車活動，包括示範賽、親子接力賽及小小競速賽，鼓勵親子運動，當天周邊有氣球達人及街邊魔術表演，請參加的民眾攜帶手機並配合防疫措施。

歡樂魔法劇團訂於這個周六晚上，將在宜蘭河濱公園的橋下演出，宣導預防家暴及性侵。圖／市公所提供
歡樂魔法劇團訂於這個周六晚上，將在宜蘭河濱公園的橋下演出，宣導預防家暴及性侵。圖／市公所提供

親子 宜蘭 家庭暴力

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