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一房難求！ 花蓮跨年連假住房率突破8成

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」自12月26日至31日在東大門廣場登場，預計超過60組歌手及團體登台。圖／花蓮縣政府提供
「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」自12月26日至31日在東大門廣場登場，預計超過60組歌手及團體登台。圖／花蓮縣政府提供

再過2周就是跨年元旦連假，花蓮縣政府推出「含金量高」卡司演唱會，以及海、陸、空活動迎曙光，許多民眾選擇到花蓮迎接新年，加上五倍券、國旅券加持，跨年夜旅宿業住房率平均已突破8成，就連明年農曆春節住房率平均也有6、7成，國旅市場前景看好。

花蓮各項活動年底陸續登場，吸引遊客利用假日訂房，花蓮縣民宿公會理事長葉陳錦指出，縣內民宿住房率明顯回溫，周末訂房率至少有6、7成，跨年住房率也已超過8成。如果是評價比較好的民宿，可能早就滿房。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，跨年3天連假平均住房率超過8成，可說是一房難求，雖然與往年同期比較9成住房率，今年有點衰退，不過在五倍券、國旅券等加碼券，以及縣府挹注相關補助等加持下，明顯提升遊客到花蓮觀光的意願，相信住房率還有機會再增加。

在觀光飯店部分，福容飯店表示，周末訂房率有7、8成，多是團體客，推測是民眾疫情嚴峻時悶太久，加上疫情目前有點回溫的趨勢，大家趕緊把握假期出遊，跨年連假住房率有8成，其中31日趨近於9成。理想大地度假飯店表示，跨年夜住房率已達9成5，農曆新年住房也有9成，幾乎滿房。

儘管明年農曆春節還有1個多月，現在已有許多人先預約訂房，張琄菡說，目前陸續收到春節住宿訂單，大年初二、初三住房率超過6成，其他則有3、4成；民宿與觀光飯店有8成，其中以初一至初三最多。

花蓮跨年連假住房率平均突破8成，可說是一房難求。記者王思慧／攝影
花蓮跨年連假住房率平均突破8成，可說是一房難求。記者王思慧／攝影

花蓮 跨年 民宿

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