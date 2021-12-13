聽新聞
test
0:00 / 0:00
東漂吧！讓台東成第2個家 饒慶鈴發表「慢經濟in臺東亅
台東縣政府今天發布「慢經濟in臺東亅2030政策白皮書，勾勒台東願景，並展示獲台灣健康暨高齡友善城市卓越獎成果，縣長饒慶鈴強調，「慢經濟」是最適合台東發展道路，未來10年將持續以快思維、高效率，營造有品味生活質感生活，呼籲大家「東漂」讓台東成為心中第二個家。
饒慶鈴在就職三周年前夕，今天與多名縣議員、16名鄉鎮市長共同出席「慢經濟in臺東亅贈書會，並邀請台灣地方創生基金會董事長陳美伶、易遊網董事長陳彥甫、台東大學校長曾耀銘、以及時裝設計師沙布喇·安德烈，交流分享台東慢經濟下的優質生活。
饒慶鈴表示，台東有豐饒土地、甘甜好水、清新空氣，去年被評為最受台灣旅客喜愛十大國旅城市第1名，以及Booking.com「全球最好客目的地」的第1名，依山傍水的優勢結合台東慢經濟，延伸推出最美星空、部落旅遊等深度體驗活動。
「慢經濟 in TAITUNG」已完整論述、描繪台東美好生活施政願景，也勾勒縣府落實慢經濟的目標與遠景。
饒慶鈴說，台東慢經濟即是發展自然真實的經濟模式，營造優美的城鄉生活環境，致力多元應用的智慧城市，並型塑大臺東藝術文化園區，建構全面完善的社福系統，同時要打造南島原住民族文化首都，透過六大面向來進行全方位規畫。
饒慶鈴強調，縣政府用行政效率的「快」，支持崇尚自然、品味悠閒的「慢」生活，這「一快一慢」正是臺東推動慢經濟核心理念，縣府團隊將持續透過慢經濟施政理念，打造出品牌價值，歡迎各地朋友一起來體驗台東慢經濟、享受自然生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言