快訊

龍捲風完美夾殺？肯塔基蠟燭工廠的死亡陷阱與奇蹟

獨／撐了22年！「丹丹漢堡」漲2～5元　3套餐反變便宜

台東天后宮元宵節遶境 111年2/15、16登場

中央社 / 台東縣13日電

台東天后宮的年度盛事元宵節遶境，董事會決定明年正常舉辦元宵節活動，訂在111年2月15、16日兩天；但若疫情嚴峻時，不排除取消活動，近期將在天后宮召開說明會。

今年元宵遶境活動已完成報名，不料因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦。台東天后宮董事長林有德今天接受媒體訪問表示，做為台東縣無形文化資產的保存團體，因此開會討論，決議辦理兩天模式，進廟及遶境時間均在凌晨0時結束。

他說，基於各界關心此民俗活動，經與台東市公所、縣府主管單位協調後，決定明年2月15、16日依傳統舉辦元宵神明遶境活動；但目前COVID-19變種病毒Omicron來勢洶洶，屆時如有狀況不排除停辦的可能。

台東天后宮元宵節遶境最為台東人津津樂道，也是參與度最高的民俗活動，以往每年均有上百家廟宇參與，花車遊行、陣頭與廟宇主神出巡，鞭炮聲此起彼落，齊為元宵慶賀，也為境內祈福平安。

台東天后宮董事會說明，今年活動期間，路線上禁設臨時壇，不歡迎鋼管女郎車，另如有違反環保及交通安全等事項者，均由消防、環保及警察主管機關權責辦理。

台東 遶境 天后宮

延伸閱讀

神明除瘟祈福徒步遶境回程 顏家父子3人虔誠參拜

王爺邀媽祖共同遶境 信徒驚喜拍到媽祖神像「開眼」

大甲媽遶境市府買掃具遭質疑 盧秀燕感謝找出問題

中斷百年 鹽水謢庇宮南市祀典大天后宮將會香

相關新聞

多視角觀看太魯閣峽谷 步道志工隊照顧每一條路

太魯閣峽谷，是沉積在海底的石灰岩，在幾千萬年前經板塊擠壓形成變質岩，600萬年前再經地殼抬升，立霧溪切割，形成高聳、千變萬化的地景。

一房難求！ 花蓮跨年連假住房率突破8成

再過2周就是跨年元旦連假，花蓮縣政府推出「含金量高」卡司演唱會，以及海、陸、空活動迎曙光，許多民眾選擇到花蓮迎接新年，加...

東漂吧！讓台東成第2個家 饒慶鈴發表「慢經濟in臺東亅

台東縣政府今天發布「慢經濟in臺東亅2030政策白皮書，勾勒台東願景，並展示獲台灣健康暨高齡友善城市卓越獎成果，縣長饒慶...

基隆好書交換延長 擴大換書點

基隆市文化局年度「好書交換活動」，今年擴大換書點，延長換書期間，未來將設常態性好書交換專區，減少直接接觸；武崙國中教師魏...

階梯式農塘美翻 三層坪開放 亂象…多地主怒

農委會整建私地在宜蘭三層坪打造全國首創階梯式農塘，最近對外開放，剛好園區落羽松轉紅，讓人驚豔，不必出國就能免費飽覽美景，...

打造全齡式休憩設施…花蓮中山公園 老少同樂

花蓮市中山公園位在花蓮車站與花蓮市圖書館旁，原本老舊乏人問津，縣府向中央爭取改善工程經費2200萬元，設置鞦韆、溜滑梯、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。