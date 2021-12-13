台東天后宮元宵節遶境 111年2/15、16登場

台東天后宮的年度盛事元宵節遶境，董事會決定明年正常舉辦元宵節活動，訂在111年2月15、16日兩天；但若疫情嚴峻時，不排除取消活動，近期將在天后宮召開說明會。

今年元宵遶境活動已完成報名，不料因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦。台東天后宮董事長林有德今天接受媒體訪問表示，做為台東縣無形文化資產的保存團體，因此開會討論，決議辦理兩天模式，進廟及遶境時間均在凌晨0時結束。

他說，基於各界關心此民俗活動，經與台東市公所、縣府主管單位協調後，決定明年2月15、16日依傳統舉辦元宵神明遶境活動；但目前COVID-19變種病毒Omicron來勢洶洶，屆時如有狀況不排除停辦的可能。

台東天后宮元宵節遶境最為台東人津津樂道，也是參與度最高的民俗活動，以往每年均有上百家廟宇參與，花車遊行、陣頭與廟宇主神出巡，鞭炮聲此起彼落，齊為元宵慶賀，也為境內祈福平安。

台東天后宮董事會說明，今年活動期間，路線上禁設臨時壇，不歡迎鋼管女郎車，另如有違反環保及交通安全等事項者，均由消防、環保及警察主管機關權責辦理。