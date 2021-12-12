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世展會選拔花蓮兒少諮詢代表 為自身權益發聲

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
海星中學學生鄭詠恩（左）、海星中學學生黎沛恩（中）、玉里高中學生余佑丞（右），希望大眾不要對原住民有刻板印象。圖／世界展望會東區辦事處提供
海星中學學生鄭詠恩（左）、海星中學學生黎沛恩（中）、玉里高中學生余佑丞（右），希望大眾不要對原住民有刻板印象。圖／世界展望會東區辦事處提供

為提升兒少探討自身權益機會，世界展望會東區辦事處舉辦「花蓮縣第五屆兒童及少年諮詢代表遴選會」，其中學生提出文化族群議題，認為現在原住民非常優秀，應該要去汙名化、取消考試加分等，將選出10位諮詢代表，有機會到議會闡述想法和建議，為花蓮的兒少權益發聲。

兒少諮詢代表遴選會昨天展開，經過花蓮北、中、南區初選的15名青少年，分組針對文化族群、公共議題、兒少權益議題，提出發現的問題，並小組討論解決方案。

在文化族群議題方面，海星中學學生滕兆萱、萱萱（化名）探討原住民考試加分議題，雖然理解歷史脈絡，但經過這麼久的時間，大家接受一樣的教育，部分原住民足夠優秀。她們舉例在班上前三名都由原住民包辦，甚至比一般生的生活環境要好，應該是時候討論針對如低收入戶、家庭困境等輔導和加分，而非針對特定族群。

海星中學學生鄭詠恩、黎沛恩、玉里高中學生余佑丞則提到「微歧視」，如原住民一定會唱歌、愛喝酒等偏見，會讓人感受到不尊重，需要給予善意的提醒，理解文化脈絡的過程。

世展會東區辦事處長蕭文榮處表示，以前有句俗語「囡仔人有耳無嘴」，現在兒少應該要有表達自己的觀點和想法的權益，決選後將在12月15日，於花少粉專公告第五屆兒少諮詢代表當選名單，感謝每位兒少的想法和建議，都值得被肯定與尊重，希望透過持續的練習和討論，幫助花蓮的孩子們增進更完善的權益。

海星中學學生滕兆萱（左）、萱萱（化名）探討原住民考試加分議題，闡述自己的想法。圖／世界展望會東區辦事處提供
海星中學學生滕兆萱（左）、萱萱（化名）探討原住民考試加分議題，闡述自己的想法。圖／世界展望會東區辦事處提供
世界展望會東區辦事處舉辦「花蓮縣第五屆兒童及少年諮詢代表遴選會」，有15名青少年針對文化族群、公共議題、兒少權益等議題探討。圖／世界展望會東區辦事處提供
世界展望會東區辦事處舉辦「花蓮縣第五屆兒童及少年諮詢代表遴選會」，有15名青少年針對文化族群、公共議題、兒少權益等議題探討。圖／世界展望會東區辦事處提供

原住民 花蓮

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