台東市長藍初選起跑 陳銘風體育健康、周達三企管創意

台東縣台東市長張國洲明年任期屆滿，國民黨縣議員陳銘風、周達三都宣布轉跑道參選市長，也密集跑行程、爭取認同，縣黨部訂本月24、25日晚6至10點進行黨內初選民調，勝出者將代表國民黨參選；陳銘風強調除延續現任施政，將積極推動體育活動，周達三則要發展觀光、行銷農產品，帶台東市起飛。

57歲的陳銘風為台東人，就讀仁愛國小、寶桑國中、公東高中，之後北上求學並取得台灣科大營建工程研究所碩士，從事工程設計監造20年，擁有土木工程師、勞工安全管理師執照，曾任2任台東市代表、1任縣議員，競選第二任代表還曾以4000多票，拿下全國最高票代表殊榮。

陳銘風表示，12年前回到台東服務，出身工程背景、重視體育活動，台東市體育基礎佳，尤其許多原住民體育瑰寶，需要更積極挖掘、培養，應該推動更多體育活動，每一里都應有活動中心，讓台東人快樂活、健康動。

55歲的周達三出生於嘉義縣，約30年前隻身到台東打拚、創業，為正一五金連鎖百貨、正一商務汽車旅館負責人，事業有成後投入台東政壇，曾任1任代表、2任縣議員，對於這次參選，他直言國民黨是民主政黨，黨內有競爭才會進步，他尊重黨意、重視民意。