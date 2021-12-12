花蓮中山公園今啟用 親子遊樂場所增一處
花蓮市中山公園位在花蓮車站與花蓮市圖書館旁，原本老舊乏人問津，經縣府向中央爭取改善工程經費2200萬元，設置鞦韆、溜滑梯、平衡木、攀爬繩及遊戲土丘等，成為親子遊樂的公園，今天正式啟用，現場許多家長帶孩子遊玩，享受市區最新的遊樂設施。
花蓮縣府今天舉行中山公園啟用典禮，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、多位民代及孩子一起揭幕，並大合照留念，現場參與的家長與孩子寫下新年新希望，氣氛和樂融融。
縣府表示，在整合休閒綠地與強化設備安全的概念下，不僅加強照明、綠地植栽及無障礙設施，也改善排水、路面高低不平等，打造中山公園成為親子友善、全齡式休憩及運動空間，成為親子遊憩的好處所，遊客觀光的新地標。
傅崐萁、徐榛蔚與多位民代，在中山公園視察多項遊樂設施，傅笑說，小時候都沒有這些設施，在公園繞一繞，「回味兒提時代成長過程」。縣議員李秋旺躺在遊戲土丘上，體驗伸展筋骨的感覺，直呼「很舒適」。
徐榛蔚表示，中山公園是親子活動的地方，是「洄瀾回藍」的計畫之一，該計畫原本連結車站到北濱公園，不過車站有另外的規畫，改為站前的綠化廊道，其中中山公園建置許多遊樂設施以改善市容，還有籃球場、網球場提供鄉親使用，「讓花蓮幸福更給力」。
傅崐萁指出，除了中山公園的多功能開幕，接下來太平洋公園也有共融式公園，讓孩子快樂長大；他提及明年全中運要在花蓮舉辦，所有場館縣長都整理完畢，很多場館符合國際甚至是奧運的標準，讓更多人運動競賽。
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