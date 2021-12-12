基隆好書交換起跑 10處圖書館可換書

基隆市府舉辦「好書交換」活動起跑，今年拉長換書期間至明年1月14日，換書地點也擴大包含各區圖書館和文化局臨時圖書館在內共10處圖書館，歡迎愛書的民眾共襄盛舉。

市府文化局長陳靜萍今天透過新聞稿表示，好書交換活動辦理至今已邁入第28年，今年以「疫情迎書香，冬季換書樂」為主題，除推廣惜物愛物的理念外，同步延續圖書生命，並達到擴大知識傳遞的使命。同時面對後疫情時代，圖書館未來也將常態性設置好書交換專區的轉型模式，鼓勵民眾以閱讀相伴，邁向疫後新生活。

陳靜萍說，民眾即日起只要在各公共圖書館開放日，攜帶家中二手書至現場捐書後，便可「以一換一」兌換專區圖書。活動基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素以減少接觸為原則，分散人群也達到簡化換書流程，不循往例核發換書卡。

文化局圖書資訊科長鄭婕希表示，去年好書交換活動總收書量達到2萬5000冊，今年採常態性期間舉辦到明年1月14日，期待拉長活動期間，兼顧防疫的同時也能讓民眾彈性選擇時間，不用擔心錯過以往一年一度的單日限定，歡迎愛書的民眾共襄盛舉，一起走出疫情幽谷，迎向書香世界。