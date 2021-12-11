學生麻辣問變性 唐鳳：選擇女性但身體不好做「半套」

行政院政務委員唐鳳昨天到基隆市信義國中，進行Openbook好書獎閱讀推廣大使唐鳳與信義國中學生對談，沒想到國中生提出的問題十分多元，甚至有些尖銳、麻辣，有人問有沒有變性？做過最蠢的事？唐鳳風趣回答，他做過最蠢的事，認是上網徵求陌生人讓他住在家裡；至於性別問題，他笑說因為身體不好才沒有做變性手術，只有只服用雌激素，所以「只做半套」。

學生問的題目五花八門，包含數位時代的因應、人生規劃、自學歷程、時間管理、手機習慣、髮型、睡前儀式等，唐鳳來者不拒，逐一回應。而學生參與度也非常高，創新演講方式令在場的信中師生與民眾印象深刻。

學生問「你是個天才，我想知道你人生中有做過蠢事嗎？」、「為何要教育改革，108課綱對我們有甚麼好處？我們可以自由選擇嗎？」、「我們對你變性的議題很好奇? 為何不像小A辣一樣，做全套呢」、「你會用VR或AR的虛擬實境上太空，請問你會真正想要去太空旅行嗎？」、「擬真機器人問世，請問我們人類會不會越來越廢，最後被機器人統治？」

唐鳳對每個問題都來者不拒，他坦言對性別也曾迷惘過，但他選擇女性，也獲得家人和朋友的支持，因為他身體不好，醫師和朋友認為手術風險高，都建議他不要做變性手術，因此他只有服用雌激素，還開玩笑說，他「只做半套」。

做過最蠢的事，他說，求學時期看到同學去住別人家，他也很想要住在別人家，就上網徵求陌生人讓他住在家裡，一開始沒有人理他，但因不斷上網徵詢，最後因此住過20幾個城市，勇敢嘗試很重要，很傻但也有成果。

基隆教育處處長林祝里表示，謝謝信義國中莊焙琪校長運用社區共讀站能量，為學生舉辦的精采活動，同學們事先閱讀，現場提問，表現落落大方，對這群學生而言，實在很棒的學習。