教師游國連宣布參選宜蘭市長 全力爭取民進黨提名

宜蘭縣光復國小教師游國連決定投入2022宜蘭市長選戰，全力爭取民進黨提名。他今天在宜蘭人故事館，舉辦「活力新世代、少年拚未來」宣布參選誓師大會，現場逾300名支持者到場，包含民進黨前縣長劉守成、前進黨宜蘭縣黨部主委黃建材、前宜縣府計畫處長李守正，以及台灣基進、時代力量也來力挺。

劉守成表示，游國連擔任光復國小女籃教練20多年，深耕宜蘭基層體育發展，為宜蘭縣拿下3座全國冠軍，更曾獲大專優秀青年、宜蘭縣SUPER教師等殊榮。他認為，有執行力的年輕人，絕對要全力力挺，並將象徵承擔責任的「扁擔」交給游國連，祝福初選勝出「蔥滿勝蒜」。

宜蘭市長參選人游國連說，走遍宜蘭市大街小巷，能感受市民對土地的未來期待，在許多鄉親熱情支持下，對於初選相當有信心。他提出「友善環境、休閒城市、全齡樂活、文教升級、綠色經濟、智慧美學」6大願景，以期打造冠軍城市。