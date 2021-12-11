快訊

中研院女助理染疫…北市篩檢車兩天採檢 689人結果出爐

工人高處墜落成傷開罰「行情價」3至6萬元 雇主不痛不癢

教師游國連宣布參選宜蘭市長 全力爭取民進黨提名

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
民進黨前宜蘭縣長劉守成將象徵承擔責任的「扁擔」交給游國連，祝福他初選勝出「蔥滿勝蒜」。圖／游國連競選辦公室提供
民進黨前宜蘭縣長劉守成將象徵承擔責任的「扁擔」交給游國連，祝福他初選勝出「蔥滿勝蒜」。圖／游國連競選辦公室提供

宜蘭縣光復國小教師游國連決定投入2022宜蘭市長選戰，全力爭取民進黨提名。他今天在宜蘭人故事館，舉辦「活力新世代、少年拚未來」宣布參選誓師大會，現場逾300名支持者到場，包含民進黨前縣長劉守成、前進黨宜蘭縣黨部主委黃建材、前宜縣府計畫處長李守正，以及台灣基進、時代力量也來力挺。

劉守成表示，游國連擔任光復國小女籃教練20多年，深耕宜蘭基層體育發展，為宜蘭縣拿下3座全國冠軍，更曾獲大專優秀青年、宜蘭縣SUPER教師等殊榮。他認為，有執行力的年輕人，絕對要全力力挺，並將象徵承擔責任的「扁擔」交給游國連，祝福初選勝出「蔥滿勝蒜」。

宜蘭市長參選人游國連說，走遍宜蘭市大街小巷，能感受市民對土地的未來期待，在許多鄉親熱情支持下，對於初選相當有信心。他提出「友善環境、休閒城市、全齡樂活、文教升級、綠色經濟、智慧美學」6大願景，以期打造冠軍城市。

先前決定不參選宜蘭市長的黃建財說，「成功不必在我」，這次要全力支持游國連。他提到，宜蘭市未來10年是重要階段，舉凡鐵路高架、高鐵設站等建設、舊城區何去何從，都是需要有魄力、敢衝敢拚的市長來指揮。

宜蘭縣光復國小教師游國連宣布參選宜蘭市長，全力爭取民進黨提名。圖／游國連競選辦公室提供
宜蘭縣光復國小教師游國連宣布參選宜蘭市長，全力爭取民進黨提名。圖／游國連競選辦公室提供

宜蘭 民進黨 時代力量

延伸閱讀

藍營嘉義辦公投說明會 立委曾銘宗批民進黨「博歹筊」

籲「同意4公投」 韓國瑜：讓民進黨了解人民才是台灣的主人

「北管潮」台灣重金屬派對 逾300人傳藝踩街響徹雲霄

民進黨辣妹暖場公投說明會 國民黨：女權鬥士范雲呢？

相關新聞

國民黨台東市長初選 訂12月24、25日晚全民調

台東縣台東市長張國洲明年任期屆滿，國民黨縣議員陳銘風、周達三都已宣布轉跑道參選市長，也密集跑行程、爭取台東市民認同，縣黨...

南方澳漁港百年紀念廣場今動土 盼傳承歷史文化

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳第一漁港今年適逢動工建港百年，地方人士成立「南方澳漁港興建百歲紀念物促進會」，募資打造紀念廣場和紀念雕...

「北管潮」台灣重金屬派對 逾300人傳藝踩街響徹雲霄

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區今天上演一場台灣重金屬音樂派對，匯集全台共11組北管團隊、逾300人一同踩街，鑼鼓喧天的表演...

花蓮光復消防分隊改建啟用 強化中南區救災救護量能

花蓮南北狹長，醫療院所多急中北部，縣府爭取經費改建中區光復消防分隊廳舍，同時設置救護技能訓練教室，作為中南區高級救護員訓...

結合在地食材與資源 基隆八斗子成森川里海地景示範區

基隆八斗子是北台灣漁業重鎮，也是典型的「森川里海」地景，海科館結合在地食材、資源與森川里海理念昨出版「八斗好日子森川里海...

台東鳳梨釋迦盛產 縣府賣37萬公斤還要上架便利商店

台東鳳梨釋迦進入盛產季，台東縣政府日前爭取鳳梨釋迦在全聯和家樂福上架，並到新北市等地促銷，銷售平台已為農民銷售出37萬4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。