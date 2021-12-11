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南方澳漁港百年紀念廣場今動土 盼傳承歷史文化

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
南方澳第一漁港今年適逢建港百年，今天舉辦「南方澳漁港興建百歲紀念物動土典禮」，立法院長游錫堃（左6）等人出席。圖／讀者提供
南方澳第一漁港今年適逢建港百年，今天舉辦「南方澳漁港興建百歲紀念物動土典禮」，立法院長游錫堃（左6）等人出席。圖／讀者提供

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳第一漁港今年適逢動工建港百年，地方人士成立「南方澳漁港興建百歲紀念物促進會」，募資打造紀念廣場和紀念雕塑，要讓南方澳歷史傳承後世，並於今天舉行動土典禮。促進會總幹事陳財發表示，廣場地點選在南方澳第一漁港鄰近南寧魚市場的港墘，預計明年中完工，

南方澳第一漁港1921年由日本人開工興建，今年剛好滿100年。南方澳漁港興建百歲紀念物促進會2019年成立後，歷經地點選定、土地使用權取得、紀念雕塑設計後，今天舉行動土典禮，由立法院長游錫堃主持，國策顧問李金龍、宜蘭縣副縣長林建榮等人出席。

促進會邀請全台藝術家競圖，春之森藝術有限公司的「期頤漁港 生生不息」雕塑作品脫穎而出，以人、魚、海洋為設計主軸，屆時將矗立在南方澳第一漁港鄰近南寧魚市場的港墘，也就是過往南方澳未開港前的外埤邊緣。

游錫堃致詞提到從政以來，感謝南方澳士紳提供照顧漁民、相關漁業政策等寶貴意見，期盼南方澳地區日後越來越興旺、平安。農委會副主委陳添壽表示，南方澳百年點滴，是前人努力打拚、留下現在的美好，環境隨著變化而有所調整，相信未來百年有不一樣的風華。

地方人士成立「南方澳漁港興建百歲紀念物促進會」，募資打造紀念廣場和紀念雕塑，此為示意圖。圖／讀者提供
地方人士成立「南方澳漁港興建百歲紀念物促進會」，募資打造紀念廣場和紀念雕塑，此為示意圖。圖／讀者提供

游錫堃 宜蘭

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