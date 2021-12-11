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「北管潮」台灣重金屬派對 逾300人傳藝踩街響徹雲霄

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「北管出陣迎神踩街」復刻傳統廟會情境，文昌帝君、戲曲祖師爺西秦王爺與田都元帥也被請出坐上神轎一同遶境，園區內店家拿香虔誠拜拜。記者林佳彣／攝影
「北管出陣迎神踩街」復刻傳統廟會情境，文昌帝君、戲曲祖師爺西秦王爺與田都元帥也被請出坐上神轎一同遶境，園區內店家拿香虔誠拜拜。記者林佳彣／攝影

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區今天上演一場台灣重金屬音樂派對，匯集全台共11組北管團隊、逾300人一同踩街，鑼鼓喧天的表演，場面盛大熱鬧，吸引不少遊客駐足欣賞。傳藝表示，「110年北管藝術交流活動」一連兩日，今天北管出陣迎神踩街暨開幕活動，復刻傳統廟會情境，文昌帝君、戲曲祖師爺西秦王爺與田都元帥也被請出坐上神轎一同遶境

傳藝已經是第4年舉辦南管、北管音樂活動，今年主題著重被稱為台灣傳統重金屬音樂的北管，邀集宜蘭集合堂、宜蘭復蘭社、宜蘭暨集堂，以及創社於清朝的彰化集樂軒北管樂團等14組團隊，超過400名演出者，年齡從9歲到86歲都有，今明兩天在宜蘭傳藝園區演出，可說是近年台灣最盛大的北管藝術盛會。

今天開幕活動安排北管出陣迎神踩街，老中青各世代300多人，繞行園區敲鑼打鼓，展現民間的音樂活力。傳藝更將園區內文昌祠的文昌帝君、戲曲祖師爺西秦王爺與田都元帥請出，坐上神轎參與遶境，不少店家在門口擺桌祭祀、遊客們更是雙手合十虔誠拜拜。

從彰化鹿港專程前來的黃小姐表示，爸爸很喜歡北管音樂，10年前曾一起來傳藝看表演。今天看到現場熱鬧滾滾，她有種回味的感覺，直呼不虛此行，也感傷地說，「如果爸爸還在的話，不知道會有多開心。」

「北管出陣迎神踩街」復刻傳統廟會情境，吸引不少遊客駐足欣賞。記者林佳彣／攝影
「北管出陣迎神踩街」復刻傳統廟會情境，吸引不少遊客駐足欣賞。記者林佳彣／攝影
創社於清朝的彰化集樂軒北管樂。記者林佳彣／攝影
創社於清朝的彰化集樂軒北管樂。記者林佳彣／攝影
園區內的店家在門口擺桌祭祀。記者林佳彣／攝影
園區內的店家在門口擺桌祭祀。記者林佳彣／攝影
超過300人踩街繞行園區，展現北管音樂之美，場面盛大熱鬧。記者林佳彣／攝影
超過300人踩街繞行園區，展現北管音樂之美，場面盛大熱鬧。記者林佳彣／攝影
「110年北管藝術交流活動」一連兩日在宜蘭傳藝園區登場，今天開幕安排北管出陣迎神踩街，現場鑼鼓喧天，相當熱鬧。記者林佳彣／攝影
「110年北管藝術交流活動」一連兩日在宜蘭傳藝園區登場，今天開幕安排北管出陣迎神踩街，現場鑼鼓喧天，相當熱鬧。記者林佳彣／攝影
宜蘭傳藝園區今天上演一場台灣重金屬音樂派對，匯集全台共11組北管團隊、逾300人一同踩街。記者林佳彣／攝影
宜蘭傳藝園區今天上演一場台灣重金屬音樂派對，匯集全台共11組北管團隊、逾300人一同踩街。記者林佳彣／攝影
宜蘭傳藝園區今天超過300人踩街繞行園區，展現北管音樂之美，場面盛大熱鬧。記者林佳彣／攝影
宜蘭傳藝園區今天超過300人踩街繞行園區，展現北管音樂之美，場面盛大熱鬧。記者林佳彣／攝影

宜蘭 神轎 遶境

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