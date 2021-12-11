「北管潮」台灣重金屬派對 逾300人傳藝踩街響徹雲霄
國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區今天上演一場台灣重金屬音樂派對，匯集全台共11組北管團隊、逾300人一同踩街，鑼鼓喧天的表演，場面盛大熱鬧，吸引不少遊客駐足欣賞。傳藝表示，「110年北管藝術交流活動」一連兩日，今天北管出陣迎神踩街暨開幕活動，復刻傳統廟會情境，文昌帝君、戲曲祖師爺西秦王爺與田都元帥也被請出坐上神轎一同遶境。
傳藝已經是第4年舉辦南管、北管音樂活動，今年主題著重被稱為台灣傳統重金屬音樂的北管，邀集宜蘭集合堂、宜蘭復蘭社、宜蘭暨集堂，以及創社於清朝的彰化集樂軒北管樂團等14組團隊，超過400名演出者，年齡從9歲到86歲都有，今明兩天在宜蘭傳藝園區演出，可說是近年台灣最盛大的北管藝術盛會。
今天開幕活動安排北管出陣迎神踩街，老中青各世代300多人，繞行園區敲鑼打鼓，展現民間的音樂活力。傳藝更將園區內文昌祠的文昌帝君、戲曲祖師爺西秦王爺與田都元帥請出，坐上神轎參與遶境，不少店家在門口擺桌祭祀、遊客們更是雙手合十虔誠拜拜。
從彰化鹿港專程前來的黃小姐表示，爸爸很喜歡北管音樂，10年前曾一起來傳藝看表演。今天看到現場熱鬧滾滾，她有種回味的感覺，直呼不虛此行，也感傷地說，「如果爸爸還在的話，不知道會有多開心。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言