「北管潮」台灣重金屬派對 逾300人傳藝踩街響徹雲霄

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區今天上演一場台灣重金屬音樂派對，匯集全台共11組北管團隊、逾300人一同踩街，鑼鼓喧天的表演，場面盛大熱鬧，吸引不少遊客駐足欣賞。傳藝表示，「110年北管藝術交流活動」一連兩日，今天北管出陣迎神踩街暨開幕活動，復刻傳統廟會情境，文昌帝君、戲曲祖師爺西秦王爺與田都元帥也被請出坐上神轎一同遶境。

傳藝已經是第4年舉辦南管、北管音樂活動，今年主題著重被稱為台灣傳統重金屬音樂的北管，邀集宜蘭集合堂、宜蘭復蘭社、宜蘭暨集堂，以及創社於清朝的彰化集樂軒北管樂團等14組團隊，超過400名演出者，年齡從9歲到86歲都有，今明兩天在宜蘭傳藝園區演出，可說是近年台灣最盛大的北管藝術盛會。

今天開幕活動安排北管出陣迎神踩街，老中青各世代300多人，繞行園區敲鑼打鼓，展現民間的音樂活力。傳藝更將園區內文昌祠的文昌帝君、戲曲祖師爺西秦王爺與田都元帥請出，坐上神轎參與遶境，不少店家在門口擺桌祭祀、遊客們更是雙手合十虔誠拜拜。