花蓮光復消防分隊改建啟用 強化中南區救災救護量能

花蓮南北狹長，醫療院所多急中北部，縣府爭取經費改建中區光復消防分隊廳舍，同時設置救護技能訓練教室，作為中南區高級救護員訓練場地，今天啟用。消防局長林文瑞強調，為改善中南區醫療資源匱乏，向中央爭取成立高級救護隊，預定明年所屬各分隊配置3名以上高級救護員，也建置雲端救護系統，將病患資訊即時傳到醫院，由醫師線上指導，爭取搶救時效做最好處置。

光復分隊廳舍新建工程經費4800萬元，去年6月動工，上月完工，為地上3層樓建物，總樓地板面積為1157.5平方公尺，室內備勤空間為套房式設計，外觀以曲線展現花蓮大山海大意象，結合原住民圖騰等元素。今天啟用，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、縣議員蔡依靜、徐雪玉和賴國祥等人都到場祝賀。

林文瑞說，中南區醫療資源不足，為了改善這個問題，消防局從前年即爭取花東地區永續發展基金補助，成立「高級救護隊」及建置「雲端救護系統」，也持續辦理第3期高級救護技術員訓練，預計明年結訓後，累計有81位高級救護技術員，占外勤消防人員比率達3成，各分隊將配置3名以上高級救護員，也就是每天都有會高級救護員在隊上待命，提升救護能力。