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花蓮光復消防分隊改建啟用 強化中南區救災救護量能
花蓮南北狹長，醫療院所多急中北部，縣府爭取經費改建中區光復消防分隊廳舍，同時設置救護技能訓練教室，作為中南區高級救護員訓練場地，今天啟用。消防局長林文瑞強調，為改善中南區醫療資源匱乏，向中央爭取成立高級救護隊，預定明年所屬各分隊配置3名以上高級救護員，也建置雲端救護系統，將病患資訊即時傳到醫院，由醫師線上指導，爭取搶救時效做最好處置。
光復分隊廳舍新建工程經費4800萬元，去年6月動工，上月完工，為地上3層樓建物，總樓地板面積為1157.5平方公尺，室內備勤空間為套房式設計，外觀以曲線展現花蓮大山海大意象，結合原住民圖騰等元素。今天啟用，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、縣議員蔡依靜、徐雪玉和賴國祥等人都到場祝賀。
林文瑞說，中南區醫療資源不足，為了改善這個問題，消防局從前年即爭取花東地區永續發展基金補助，成立「高級救護隊」及建置「雲端救護系統」，也持續辦理第3期高級救護技術員訓練，預計明年結訓後，累計有81位高級救護技術員，占外勤消防人員比率達3成，各分隊將配置3名以上高級救護員，也就是每天都有會高級救護員在隊上待命，提升救護能力。
縣長徐榛蔚說，隨著著第一大隊暨花蓮分隊，及高級救護隊暨光復分隊廳舍陸續落成啟用，特種搜救大隊暨吉安分隊、瑞穗分隊廳舍近期也將完工，正在興建的還有豐濱分隊廳舍，再加上消防局爭取到花蓮基金補助2億4950萬元，將在四八高地民意營區現址興建花蓮縣特種搜救訓練基地暨防災教育園區也已開工，全縣救災能量大幅提升。
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