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花蓮提升消防高級救護員人力 彌補醫療不均問題

中央社 / 花蓮縣11日電

花蓮縣消防局今天舉行高級救護隊暨光復分隊廳舍新建工程啟用典禮，花蓮縣消防局長林文瑞指出，明年起將在各分隊配置3名以上高級救護員，提升救護能力、彌補醫療不均問題。

高級救護隊暨光復分隊廳舍新建工程落成啟用典禮今天上午舉行，包括花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、林文瑞及民意代表共同剪綵及揭牌。現場同時舉行年度花蓮消防形象月曆發表會及救護車捐贈儀式。

光復分隊廳舍新建工程經費約新台幣4800萬元，民國109年6月動工，今年11月8日竣工，新廳舍為地上3樓，外觀結合原住民族圖騰，以曲線造型呈現花蓮大山大海意象，備勤空間皆為套房式設計，提供舒適環境。

林文瑞致詞指出，消防局爭取花東基金補助，成立高級救護隊並建置雲端救護系統，新建的光復分隊廳舍設有「救護技能訓練教室」作為中南區高級救護員訓練場地，預定明年各分隊都有3名以上高級救護員，確保每天都有高級救護員待命。

林文瑞指出，中南區醫療資源匱乏問題，利用雲端救護系統及生理偵測儀器、視訊及網路設備，將病患資訊即時傳送至醫院，由醫師線上指導救護人員做適當處置。

徐榛蔚表示，接下來還有特種搜救大隊暨吉安分隊及瑞穗分隊廳舍將陸續啟用，豐濱分隊及花蓮縣特種搜救訓練基地暨防災教育園區也正在興建中，強化花蓮救災能量；舊有閒置廳舍未來將編列經費，針對地方需求活化。

花蓮 救護員 徐榛蔚

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