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結合在地食材與資源 基隆八斗子成森川里海地景示範區

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海科館結合在地食材、資源與森川里海理念昨出版「八斗好日子森川里海生活誌」，集結在地社區媽媽好手藝，可以深入了解八斗子美食，吃在地野菜與新鮮的海鮮，感受在地海洋的魅力。圖／海科館提供
海科館結合在地食材、資源與森川里海理念昨出版「八斗好日子森川里海生活誌」，集結在地社區媽媽好手藝，可以深入了解八斗子美食，吃在地野菜與新鮮的海鮮，感受在地海洋的魅力。圖／海科館提供

基隆八斗子是北台灣漁業重鎮，也是典型的「森川里海」地景，海科館結合在地食材、資源與森川里海理念昨出版「八斗好日子森川里海生活誌」，集結在地社區媽媽好手藝，可以深入了解八斗子美食，吃在地野菜與新鮮的海鮮，感受在地海洋的魅力。

八斗子是典型的森川里海（森林、河川、聚落、海洋）地景，國立海科館以行動帶領民眾親近八斗子森川里海，經由這本書，可以認識在地傳統及現代的產業，也可深入了解在地生活，要讓八斗子本成為基隆森川里海示範區，推動更多民眾參與。

海科館產學交流組主任陳麗淑說，書中載有豐饒創意可愛插畫呈現的料理指南，也有富饒趣味的船長與耆老專訪，在訪談中提到有船長天生就會暈船，但為了生計硬撐了好幾十年跟海討生活。八斗子有很多天然食材、美味的海鮮，以及在地人方知的美食景點。比如八斗子海女簡美珍也是海味料理高手，還有像頭髮的紅藻，經乾曬處理後像頭毛，是海中資源的美味。

八斗子位於基隆市東北方，在自然環境中，有百年以來形成的山村、漁村聚落，為一完整森川里海環境，在過往曾是基隆市唯一兼具礦業、漁業、山林的村落，今已成為民眾造訪與觀光休閒兼具的地方。海科館調查，陸域環境具有廣大森林，超過200種維管束植物生長，紀錄有175種以上動物；而沿海資源更是豐富，基隆市望海巷潮境資源保育區紀錄到超過800種海洋動物，而陸域及海域保育類動物總計超過17種。

海科館長陳素芬館長表示，八斗子居民天天都在實踐森川里海的生活理念，書中介紹當地人如何使用山與海的在地食材，創作生活的美味與環境永續。當地漁民近年改變討海觀念，透過抓大放小、季節挑選等友善漁業方式，維護海洋資源。

海科館結合在地食材、資源與森川里海理念昨出版「八斗好日子森川里海生活誌」，集結在地社區媽媽好手藝，可以深入了解八斗子美食，吃在地野菜與新鮮的海鮮，感受在地海洋的魅力。圖／海科館提供
海科館結合在地食材、資源與森川里海理念昨出版「八斗好日子森川里海生活誌」，集結在地社區媽媽好手藝，可以深入了解八斗子美食，吃在地野菜與新鮮的海鮮，感受在地海洋的魅力。圖／海科館提供
海科館結合在地食材、資源與森川里海理念昨出版「八斗好日子森川里海生活誌」，集結在地社區媽媽好手藝，可以深入了解八斗子美食，吃在地野菜與新鮮的海鮮，感受在地海洋的魅力。圖／海科館提供
海科館結合在地食材、資源與森川里海理念昨出版「八斗好日子森川里海生活誌」，集結在地社區媽媽好手藝，可以深入了解八斗子美食，吃在地野菜與新鮮的海鮮，感受在地海洋的魅力。圖／海科館提供
海科館結合在地食材、資源與森川里海理念昨出版「八斗好日子森川里海生活誌」，集結在地社區媽媽好手藝，可以深入了解八斗子美食，吃在地野菜與新鮮的海鮮，感受在地海洋的魅力。圖／海科館提供
海科館結合在地食材、資源與森川里海理念昨出版「八斗好日子森川里海生活誌」，集結在地社區媽媽好手藝，可以深入了解八斗子美食，吃在地野菜與新鮮的海鮮，感受在地海洋的魅力。圖／海科館提供
海科館結合在地食材、資源與森川里海理念昨出版「八斗好日子森川里海生活誌」，集結在地社區媽媽好手藝，可以深入了解八斗子美食，吃在地野菜與新鮮的海鮮，感受在地海洋的魅力。圖／海科館提供
海科館結合在地食材、資源與森川里海理念昨出版「八斗好日子森川里海生活誌」，集結在地社區媽媽好手藝，可以深入了解八斗子美食，吃在地野菜與新鮮的海鮮，感受在地海洋的魅力。圖／海科館提供

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