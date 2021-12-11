基隆廟口夜市前愛三路騎樓不友善 民眾摔倒骨折住院

基隆市愛三路上月有民眾在騎樓行走時，在一處斜坡滑倒導致骨折住院，家屬認為一個城市人行的地方地面高高低低有潛在危險，希望能改善，不要再有其他人受害。議員張秉鈞表示，基隆很多騎樓高低不齊，無障礙設施也不足，因常下雨容易濕滑，希望建構友善的人本街道城市，提供更友善、安全的人行空間。

最近有市民向張秉鈞反映，她父親上月路過基隆廟口夜市對面一處商家騎樓跌倒骨折住院，附近店家的店員說，那裡常有人摔倒，對老人家而言很危險。騎樓的材質遇到水濕滑，她父親因此滑倒，一個城市人行的地方地面高高低低，真的既難看也有潛在危險，很希望能改善，不要再有其他人受害。

基隆市老年人口多，又常下雨，騎樓特別容易濕滑，加上市區房屋也多老舊，商家之間騎樓多半高高低低，有的高低差甚至超過30、40公分以上，部分騎樓不夠友善。

議員張秉鈞說，騎樓只要不平就容易跌倒，以台北市為例，有提撥經費主導協助商家改善並美化，基隆各區都有此問題，因此必須全面性檢討，有中長期整平改善計畫。

張秉鈞指出，基隆要建構友善的人本街道城市，就要重視此問題，他自己也曾經因韌帶斷裂導致行走不便，雖不是在騎樓受傷，但很能體會若騎樓高低不平，行走時是相當困擾，在未整平之前，希望市府與店家多溝通，要鋪設止滑磚，避免民眾因雨滑倒，畢竟再多的賠償都比不上身體健康的重要。