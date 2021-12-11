影／下雨易滑倒騎樓被噴「害人坡」 基港大樓至中正公園整平

基隆市中正路有一處騎樓，因為兩商家間有高低差形成高低不平的斜坡，只要下雨容易跌倒，尤其長者路過時有如阱阱，被人用油漆噴上「害人坡」字樣，提醒民眾小心。最近市府在中正路與信四路間，進行騎樓整平，從基港大樓至中正公園整平500公尺長騎樓徹底改善，日前已全部完工。「害人坡」整平、減滑，走起來安全多了，並串連基港大樓至中正公園的觀光新亮點竪梯，有安全、平整的騎樓人行空間。

「很多人跌倒啊，太斜了，一下雨就有人滑倒，騎樓會害人，才被噴害人坡」，附近社區民眾這樣說。原來因為基隆市山坡地多、平地少加上氣候多雨，很多老屋街道有斜度，導致騎樓很多都不平整。中正路有一處騎樓地上就被人噴上醒目的「害人坡」，過往民眾經過多避開，免得跌倒。

前年審計部基隆審計室在審核決算報告中指出，市府擬訂中長期推動騎樓整平計畫，市府過去進行過八斗街海科館周邊及義二等騎樓整平，但有部分區段仍未進行，要求市府繼續改善。

都發處長徐燕興說，騎樓整平十多年來市府按計畫執行，但難度高，因騎樓屬私人產權，要花很長時間溝通，全數取得同意書才能進行鋪平改善，市府一段一段逐步進行，並向中央爭取經費，多年來已整平十多處路段，如義二路等。發處並曾要求各區公所提報待整平改善路段，整合後爭取經費分期改善。

以義二路末段鄰近基隆港東岸碼頭為例，沿路騎樓高低不一，最嚴重處落差達40公分，市府爭取營建署騎樓整平經費，鋪面材質改採防滑地磚，整平並施作斜坡拉順，多年前完工後，民眾反映很平順。

今年4月，市府做信四路人行道工程，從中正路至義二路的南側新做人行步道，採高壓地磚，寬度2米半，並種楓香、裝設路燈，10月已全部完工。近日市府再進行中正路及信四路騎樓整平工程，增設人行道及整平騎樓，從市府起到中正路、信四路往義二路口「希望之丘」豎梯下方，總長度500公尺。