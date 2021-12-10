部落餐桌受歡迎 縱管處再推防疫大聯盟邀民眾安心旅遊

交通部花東縱谷國家風景區管理處整合部落生活、傳統與美食，在花東5部落推出「部落餐桌」，3年來吸引數萬人走入部落。因應國旅熱潮，縱管處與部落、旅遊業者建構「防疫大聯盟」，優化數位訂購，也注重旅遊過程防疫要求，邀請遊客到好山好水的縱谷部落安心旅遊。

縱管處長郭振陵今天在花蓮縣玉里鎮織羅部落，與縱谷5部落、在地商家民宿、KKday、雄獅、可樂等旅遊業者，共同簽署組成「縱谷原遊會安心遊防疫大聯盟」。

郭振陵說，防疫大聯盟與KKday旅遊平台合作，民眾可上網選擇喜愛的部落主題旅遊、自主決定客製化行程，依需求參與團體或小型自由行；實體部分邀請專家學者指導，強化遊程和用餐防疫要求。

他表示，縱管處2018推出「縱谷原遊會－餐桌上的部落旅行」，目前有花蓮織羅部落、馬遠部落、太巴塱部落，台東永康部落及崁頂部落，3年來已有5、6000位旅人品嘗部落餐桌，更擴大吸引數萬人走入部落觀光；今年還獲「Good Design Award 2021年」地域倡議與活動類大獎，已是受到國際肯定的觀光品牌。

每張部落餐桌都蘊含原住民文化特色。像是台東海端鄉崁頂部落蓋亞那工坊推出的「餐桌上的部落旅行」，包含食材採集和一道道由布農族畫曆故事延伸而來的料理，不只是味蕾饗宴，更可認識崁頂部落的飲食文化脈絡。

另外馬遠部落有傳統射箭、杵音文化、竹筒飯製作；織羅部落有八卦網體驗、情人袋與米彩繪DIY等；太巴塱部落有阿美廚藝教室、野菜市集尋寶；永康部落有獵人體驗、布農報戰功等，可上官網或電商平台洽詢。