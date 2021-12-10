花東5部落推深度遊程 邀民眾體驗原民文化

因應國旅熱潮，花東縱管處重啟部落文化觀光旅遊，與花東5部落合作，推出深度體驗遊程，並與知名旅行社合作。東京奧運田徑國手謝喜恩也為家鄉站台，邀請民眾體驗在地文化。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處今天下午在玉里鎮織羅部落禮辦公處舉辦「縱谷安心遊防疫大聯盟」發表會，邀集KKday、雄獅、可樂等旅遊業者及縱谷5部落、在地商家旅宿業者參與。

縱管處長郭振陵接受媒體採訪指出，5部落遊程經專家學者針對防疫規定、餐食衛生條件管控指導，民眾可以放心旅遊，這次也與國內旅行社合作，可線上客製化行程、購買部落商品等。

郭振陵表示，縱管處自2018年啟動部落觀光註冊品牌「部落園遊會」，創造6000旅人參訪，今年更獲GoodDesignAward2021年地域倡議與活動類大獎，在88名國際評審團5835件作品中脫穎而出。

參與部落包含花蓮光復鄉太巴塱部落、玉里鎮織羅部落、萬榮鄉馬遠部落、台東縣延平鄉永康部落及海端鄉崁頂等5個縱谷部落。

織羅部落米86執行長黃郁惠說，部落商家也自主成立COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫聯盟，加強族人防疫訓練、落實室內外用餐準備和環境消毒，希望提供遊客安心的文化體驗行程。

來自花蓮玉里的東京奧運田徑女國手謝喜恩也特別為活動站台，她說，10年前大家來部落玩不知道要去哪玩，現在有專業遊程規劃，民眾可以有更多旅遊選擇，希望能讓更多人體驗部落在地生活。

她也分享，小時候跟著父母在山上種田，因農用車座位有限，經常用跑的上山，又在田間與蚱蜢、昆蟲追逐，推測可能是激發她體育細胞的原因。