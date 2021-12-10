快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

花蓮跨年演唱會連唱6天 婁峻碩、戴愛玲獻唱

中央社 / 台北10日電

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會26日到31日在花蓮東大門廣場舉行，花蓮縣政府觀光處今天邀歌手婁峻碩、戴愛玲等宣傳，屆時也將登台獻唱。

觀光處下午於台北福華大飯店辦宣傳記者會，邀婁峻碩、戴愛玲、歌手黃偉晉、曹雅雯與陳勢安造勢，副縣長顏新章會中說，花蓮跨年演唱會6天「全台最長」、「組數最多」超過60組卡司輪番上陣，也是「含金量最高」包含金鐘獎、金曲獎、金馬獎及金音創作獎得主歌手。

花蓮出生、成長的男子團體五堅情成員婁峻碩說，很開心將回家鄉表演，也是首次與五堅情團員們在花蓮合體演出。

觀光處長張志翔接受媒體聯訪表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，每年東台灣音樂盛典「夏戀嘉年華」延到年底與跨年演唱會合辦。

觀光處發布新聞稿指出，跨年演唱會有6主題夜，包括「饒炸花蓮！狼人殺偶像」、「紅人榜巨星之夜」、「回味民歌經典之夜」、「全民星天籟之夜」、「音浪來襲美聲之夜」及「全台最強跨年夜」，滿足各年齡層民眾，每天有雙壓軸巨星演出，26日、30日及31日更有璀璨星空煙火秀。

此外，31日花蓮跨年晚會將在MTV台、台視綜合台、三立台灣台、三立新聞網 、Vidol影音、三立官方YouTube頻道同步轉播。

花蓮 跨年晚會 演唱會

延伸閱讀

PASIWALI音樂節登場 台東森林公園熱情開唱

500趴／戴愛玲首唱新歌不怕哭 求愛孔劉、尬避梁赫群

新歌意外撕開感情傷口 戴愛玲突崩潰淚崩

500趴明天登場 瘦子E.SO、戴愛玲、艾怡良輪番轟炸

相關新聞

國5銜接蘇花改計畫 行政院核定可行性評估報告

宜蘭蘇澳目前為國道5號終點，同時是蘇花改起點，不過南下花東的車流，常造成蘇澳地區交通壅塞。宜蘭縣長林姿妙今天表示，行政院...

金山區長帶頭混打第3劑 基隆快閃打送百元禮券明截止

因應Omicron變種病毒在國際間流行，為慎防入侵國內，中央流行疫情指揮中心開放18歲以上符合資格者接種第三劑疫苗，新北...

全國新住民創意料理競賽 宜蘭鄭安娜端「一串心」獲第2

移民署日前舉辦首屆「新住民創意美食料理競賽」，代表宜蘭縣的印尼籍新住民鄭安娜大展廚藝，在初賽26組中晉級決賽，最後以「心...

公投倒數 民進黨台東縣黨部今展開街頭宣講

距離公投已進入倒數階段，民進黨台東縣黨部今天一早在人潮聚集的市區中央市場舉辦公投宣講，呼籲民眾投下「4個不同意，台灣更有...

基隆體育會棒球委員會新主委接任 要讓棒球在基隆扎根

基隆市體育會第19屆棒球委員會新任主委由劉韋巡接任，昨晚在基隆港餐廳舉行交接典禮及委員授證，劉韋巡說，基隆的棒球運動應該...

她立志跑船 成老董首位指導生

海洋大學商船系四年級學生王婷莉成績優異，立志跑船，日前和陽明海運董事長鄭貞茂見面，談了1個多小時，成為鄭擬在海大推動萌拓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。