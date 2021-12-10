花蓮跨年演唱會連唱6天 婁峻碩、戴愛玲獻唱

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會26日到31日在花蓮東大門廣場舉行，花蓮縣政府觀光處今天邀歌手婁峻碩、戴愛玲等宣傳，屆時也將登台獻唱。

觀光處下午於台北福華大飯店辦宣傳記者會，邀婁峻碩、戴愛玲、歌手黃偉晉、曹雅雯與陳勢安造勢，副縣長顏新章會中說，花蓮跨年演唱會6天「全台最長」、「組數最多」超過60組卡司輪番上陣，也是「含金量最高」包含金鐘獎、金曲獎、金馬獎及金音創作獎得主歌手。

花蓮出生、成長的男子團體五堅情成員婁峻碩說，很開心將回家鄉表演，也是首次與五堅情團員們在花蓮合體演出。

觀光處長張志翔接受媒體聯訪表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，每年東台灣音樂盛典「夏戀嘉年華」延到年底與跨年演唱會合辦。

觀光處發布新聞稿指出，跨年演唱會有6主題夜，包括「饒炸花蓮！狼人殺偶像」、「紅人榜巨星之夜」、「回味民歌經典之夜」、「全民星天籟之夜」、「音浪來襲美聲之夜」及「全台最強跨年夜」，滿足各年齡層民眾，每天有雙壓軸巨星演出，26日、30日及31日更有璀璨星空煙火秀。

此外，31日花蓮跨年晚會將在MTV台、台視綜合台、三立台灣台、三立新聞網 、Vidol影音、三立官方YouTube頻道同步轉播。