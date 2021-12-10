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花蓮慈院開設健康體態諮詢 助降脂肪、不掉肌肉

中央社 / 花蓮縣10日電

花蓮慈濟醫院營養科推動院內減重班，協助同仁邁向健康體態，因成效佳，即起開辦健康體態諮詢服務，提供民眾體態檢測、健康諮詢等服務，提供降脂肪，保留肌肉的健康減重方式。

花蓮慈濟醫院今天向媒體指出，院內定期舉辦員工健檢，營養科發現超過一半以上同人有體重比例異常的現象，起初對院內開辦減重班，募集100名身體質量指數（BMI）異常的員工參與，推動減去體脂肪，保留肌肉的健康減重方式。

營養科營養師林惠敏表示，藉由168（間歇性斷食法）飲食原則、INBODY檢測，100名學員經過1個月參與，平均每人體重減少1.5公斤，體脂肪重量平均減少1.3公斤，體重最多減輕6.9公斤。

花蓮慈濟醫院整合健康減重成功經驗，在門診開設健康體態諮詢服務。減重班團隊指出，一般人對於體位測量，重點都放在體重，卻忽略身體的組成，運用進階INBODY檢測，讓學員了解自身體脂肪、肌肉比例、基礎代謝率。

減重班團隊表示，依據測量結果，營養師提供個別營養介入說明，利用三大營養素分配比例及六大類食物攝取份量，配合168飲食原則，讓學員簡單就能達到熱量赤字；體脂肪過高、肌肉量不足的，給予低糖高蛋白飲食；若為內臟脂肪過高，須注意精緻澱粉、油質的攝取。

林惠敏說，配合營養諮詢隨時調整，才能找到最適合方式維持健康體態，也避免學員因不熟悉營養攝取原則，可能會缺乏攝取蔬菜、水果，或因脫水造成礦物質缺乏的風險。

花蓮慈濟醫院發布新聞稿指出，即起提供健康體態諮詢暨檢測服務，民眾可直接在原本就診門診，或者到家庭醫學科、老年醫學科門診，請醫師開立身體組成分析檢驗，再安排個管師李依甄排程檢查時間，還可掛號營養諮詢門診，進行完整增肌減脂營養照護。

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